پیگیری مشکلات واحدهای تولیدی/ راه برای فعالیت بخش خصوصی باز شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجید خدابخش شامگاه پنج شنبه در حاشیه بازدید از واحدهای تولیدی مراغه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: امروز از سه واحد تولیدی بازدید شد که سرمایه گذاران آن ها اغلب جوان بوده و با خلاقیت بالایی اقدام به تاسیس واحدهای تولیدی کرده اند.

وی ادامه داد: حرکت در راستای سند تدبیر همواره مورد تاکید بوده است اما از سرمایه گذاران و مسئولان اداری شهرستان ها می خواهیم تنها به این سند اکتفا نکنند بلکه با به کار گیری خلاقیت، اقدام به توسعه سایر زمینه ها شوند.

خدابخش با اشاره ای به مشکلات واحدها گفت: اولین واحد دارای مشکلات زیست محیطی بود که این مشکلات حل می شود تا از هفته های آینده بتواند دوباره به چرخه فعالیت باز گردد.

وی افزود: این واحد با سرمایه گذاری هفت میلیاردی تاسیس شده که ۴۵ نفر در آن می توانند مشغول به فعالیت شوند اما با توجه به مشکلات، چند سالی بود که تعطیل شده بود که امیدواریم با پیگیری هایی که شد، این مشکلات در چند هفته برطرف شود.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین در خصوص بازدید از یک کارخانه در حال احداث ذوب آهن نیز گفت: این واحد با سرمایه گذاری اولیه ۱۱ میلیون یورو در حال احداث است که امیدواریم با توجه به روند پیش رو تا آخر سال بتوان از آن بهره برداری کرد.

وی ادامه داد: در این واحد ۳۰۰ نفر به صورت مستقیم و هزار و ۵۰۰ نفر نیز به شکل غیر مستقیم مشغول به فعالیت خواهند بود که می تواند ظرفیت خوبی برای شهرستان محسوب شود.

خدابخش با اشاره ای به بازدید خود از واحد سوم نیز گفت: واحد سوم مربوط به کارخانه تولید چسب می شود که می تواند چسب مورد نیاز صنایع منطقه را تولید کند که مشکل گشایش اعتباری این واحد نیز به زودی مرتفع می شود.

استاندار اذربایجان شرقی ادامه داد: بسیاری از این واحدها در زمینه برق و آب مشکلاتی داشتند که بلافاصله موارد مطرح شده طی یک تماس تلفنی با مدیران ذیربط در میان گذاشته شد تا طی هفته های جاری این مشکل نیز برطرف شود.