استقرار پلیس روسیه در مناطق نزدیک به بلندی های جولان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورو نیوز، ژنرال «سرگئی رودسکوی» رئیس اداره کل عملیات ستاد کل نیروهای مسلح روسیه در جمع خبرنگاران گفت: به منظور پیشگیری از اقدامات تحریک‌آمیز در بلندی‌های اشغالی جولان واقع در مرز میان سوریه و اسرائیل هشت ایستگاه نظارتی برای پلیس نظامی روسیه تأسیس خواهیم کرد.

وی افزود: این دستگاه‌های نظارتی پس از برقراری ثبات در منطقه به دولت سوریه واگذار خواهد شد.

رودسکوی تأکید کرد که نیروهای پلیس روسیه برای نخستین بار پس از شش سال به همراه پاسدار صلح سازمان ملل متحد در بلندی های جولان گشت زنی خواهند کرد.