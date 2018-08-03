لزوم برخورد جدی با مفسدان اقتصادی/نمایندگان مطالبات راپیگیری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن محمودی در خطبه های نماز جمعه ورامین طی سخنانی با اشاره به ۱۲ مرداد، سالروز تاسیس نهاد شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گفت: مردم انقلابی همواره ثابت کردند، که اگرچه گلایه ها و انتقادات اساسی دارند، اما پشتیبان نظام اسلامی و رهبری هستند.

وی گفت: عملکرد ضعیف و غیرمدبرانه برخی افراد سودجو، فرصت طلب و غرب زده را نباید به پای انقلاب نوشت، مردم مطالبات خود را دنبال می کنند، اما هرگز اجازه دست درازی به اساس انقلاب، نظام اسلامی و ولایت را نخواهند داد. شبکه های ماهواره های منحط و عمروعاص ها و سامری های زمان بدانند، این مردم همان مردم انقلابی ۴۰ سال پیش هستند و اگر بخواهند فتنه جدیدی را با استفاده از اوضاع نابسامان اقتصادی آغاز کنند، با مشت بر دهان آن ها خواهند کوبید و همین جوانان دلسوز و انقلابی در برابر شما خواهند ایستاد و آرزوی ضربه زدن به نظام اسلامی را به گور خواهند برد.

امام جمعه موقت ورامین سپس با اشاره به بخشی از دستاوردهای ۴۰ ساله انقلاب اسلامی افزود: انقلاب اسلامی برگرفته از تعالیم وحیانی اسلام بود و امام(ره) و رهبر انقلاب پرورش یافتگان مکتب قرآن، پیامبر(ص) و اهل بیت علیهم السلام هستند، لذا بزرگ ترین هدف انقلاب اسلامی ارتقا سطح تعلیم و تربیت در جامعه بوده و هست، در پرتو خودباوری، استقلال خواهی و عزت مداری انقلاب اسلامی بود، که بیش از ۴۰۰ درصد افزایش باسوادی را شاهد بودیم، قبل از انقلاب اسلامی دوسوم بانوان حتی توان خواندن و نوشتن اسم خود را نیز نداشتند و ۴۰ درصد افراد واجب التعلیم به مدارس نمی رفتند.

وی با سوادی ۹۸.۵ درصد از جمعیت ۶ تا ۱۱ ساله ایران پس از انقلاب اسلامی، تقدیم ۴هزار شهید دانش آموز و معلم برای انقلاب، ساخت هزاران مدرسه و آموزشگاه و دانشگاه توسط دولت و خیرین، تاسیس مدارس نمونه دولتی برای جذب دانش آموزان مستعد، تغییر جهت گیری آموزش و پرورش از غرب به به مبانی اسلامی و قرار گرفتن کشور در بین ۵ کشور برتر دنیا در مسابقات علمی را گوشه ای از دستاوردهای و نشانه های عزت کشور در زمینه آموزش دانست و گفت: البته دست هایی در کار است که ما را از این مواهب محروم کند، افرادی جاهلانه و یا خائنانه پای سند ۲۰۳۰ را در نظام آموزش و پرورش باز کردند و اساتید غرب زده سعی دارند، ذهن جوانان را به سوی فرهنگ منحط غرب سوق دهند.

رئیس جمهور اقدام به ترمیم کابینه کند

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران در بخش دیگری از خطبه های نماز جمعه امروز ورامین، ضمن تبریک ۱۷ مرداد، روز خبرنگار گفت: از خبرنگاران و رسانه های دلسوز و متعهد انقلابی که در جهت خدمت به نظام اسلامی و مردم گام برمی دارند، سپاسگزارم، البته ما خبرنگارانی که اقدام متعهدانه و مسئولانه می کنند، با خبرسازی ها و شایعه پراکنی ها و جوسازی و دروغ پردازی جدا می دانیم، بحمدالله خبرنگاران دلسوز و رسانه های متعهد فراوانی داریم، که هم نقدهایی دارند و هم حلقه وصل مردم و مسئولان هستند و از ارزش های انقلاب نیز دفاع می کنند، که از آن ها تشکر می کنیم.

وی سپس به تهدیدهای اخیر ترامپ اشاره کرد و گفت: برخی مواضع خودباختگان داخلی را نیز شاهد بودیم، اما مواضع مقتدرانه ملت ایران راه را بر این لجن پراکنی ها بست، ماهیت آمریکا برای ملت های جهان خاصه ملت ایران کاملا آشکار است، مگر دنیا می تواند، جنایات وحشیانه آمریکا را فراموش کند، بمباران اتمی هیروشیما در ۱۵ مرداد سال ۱۳۲۴ و کشته و مجروح شدن ۱۶۰ هزار نفر یکی از این صحنه ها است، مگر ملت ایران حمایت های آمریکا از رژیم طاغوت و صدام در جنگ تحمیلی و به خاک و خون کشیدن جوانان این کشور را فراموش می کنند.

محمودی اضافه کرد: آمریکا بداند، ایران مثل ترامپ قمارباز کم حافظه نیست و هرگز جنایات آمریکا را فراموش نخواهد کرد، خروج آمریکا از برجام نشان داد، که این کشور به هیچ یک از اصول و توافقات پایبند نیست، لذا کسانی که امروز پیشنهاد آمریکا برای مذاکره را جدی بگیرند، یا خود را به نادانی می زنند، یا نادان هستند.

امام جمعه موقت ورامین گفت: برخی دولتمردان سعی دارند، مشکلات اقتصادی امروز را به طراحی دشمن مرتبط کنند و برخی از سیاسیون پیشنهاد بحث در خصوص مذاکره با آمریکا در شورای عالی امنیت ملی را مطرح می کنند، باید بدانیم بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور ناشی از بی تدبیری ها و بی تفاوتی های برخی مدیران و اقدام برخی نفوذی ها و دوتابعیتی هایی است که تمایل به گرایش کشور به غرب دارند.

وی ضمن تقدیر از مواضع رئیس جمهور در مقابل آمریکا گفت: امیدواریم، رییس جمهور عناصر ناکارآمد و بزدل های سیاسی را از دولت اخراج و عزل کند، نباید مردم چوب عناصر واداده و نالایق را بخورند، این مدیران دغدغه مردم را حس نمی کنند، میان مردم نیستند، مردم از نمایندگان خود در مجلس مطالبه نظارت بیشتر بر عملکرد مدیران و استیضاح را دارند و این که شبکه های منحط ماهواره ای مردم را به خیابان ها دعوت می کنند، محکوم به شکست است، مردم خواهان پیگیری اعتراضات خود از مجاری قانونی هستند.