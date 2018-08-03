واردات مکمل های امریکایی از اردیبهشت ممنوع شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهناز خانوی با اشاره به اینکه واردات مکمل های امریکایی از اردیبهشت امسال ممنوع شده است، اظهار کرد: در حوزه مکمل ها نیاز به مشخص بودن منبع تامین و تولید کننده اصلی فراورده و شفاف سازی درمورد نوع فراورده های وارداتی و انتقال متقابل اطلاعات داریم که در این راستا کمیته فنی مکمل های تغذیه ای سازمان غذا و دارو با توجه به شرایط و سیاست گذاری های موجود واردات مکملهای امریکایی را ممنوع کرد.

وی یکی دیگر از دلایل ممنوعیت واردات فراوردهای امریکایی را عدم امکان تامین فراورده با قیمت و کیفیت قابل نظارت و مناسب در صورت تامین از نمایندگی های واسط عنوان کرد.

مدیرکل اداره کل فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو درمورد فراورده هایی که در گذشته مجوز واردات مکمل های امریکایی را گرفته بوده اند، توضیح داد: طبق سیاست گذاری های سازمان غدا و دارو برای میزان واردات شرکت هایی که از قبل مجوز گرفته بودند نیز سقف محدودی درنظر گرفته شده است و فراورده هایی که رای قبلی برای واردات داشته اما تا کنون مجوز ثبت فراورده را دریافت نکرده بودند نیز، بازه زمانی کوتاهی درنظر گرفته شده است، مگر اینکه شرکتی قصد انتقال دانش فنی و تولید در داخل کشور را داشته باشد که در آن صورت با سیاست بازتری برخورد خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا ممنوعیت واردات مکمل امریکایی بازار را تحت تاثیر قرار می دهد یا نه، تصریح کرد: در زمینه تولید مکمل، کارخانه های داخلی با بهترین کیفیت فعال هستند که ظرفیت تامین بازار داخل را دارند و در برخی موارد هم مکمل های مورد نیاز از کشورهای اروپایی و آسیایی با بهترین برندها تامین می شود.

وی با بیان اینکه مکمل های تولید داخل به نسبت مکمل های خارجی حداقل ۳۰ درصد ارزان تر هستند، گفت: این درحالی است که این محصولات حدود ۶۰ درصد بازار مصرف را در اختیار دارند.

خانوی ادامه داد: هر سه ماه یکبار جلساتی با اتحادیه واردکنندگان، سندیکای به منظور بررسی و کنترل بازار تولید و واردات صورت می گیرد و فراورده هایی که سطح تولید آن ها به جایی رسیده که بتوانند با ۳ تولید کننده یا بیشتر ۵۰ درصد عرضه را تامین کنند با توافق طرفین محصولات تولیدی آن ها در فهرست ممنوعیت واردات قرار می گیرند.

وی با اشاره اینکه ممنوعیت واردات مکمل های مشابه تولید داخل به منظور تشویق تولیدکنندگان داخلی برای تامین نیاز بازار صورت می گیرد، خاطرنشان کرد: تاکنون ۴۶ قلم از فراورده های وارداتی که تولید داخل آن به سطحی رسیده که ۵۰ درصد نیاز بازار را تامین می کنند در فهرست ممنوعیت واردات قرار گرفته اند.