طرح اخیر نمایندگان مجلس بهترین گزینه تجمیع نیست / مشکلات فراوان اجرایی حاصل این گونه تجمیع است

حجت الاسلام موسی پور معاون پارلمانی و حقوقی وزیر کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که دولت در خصوص اصل تجمیع انتخابات با مجلس هم عقیده است، اظهار داشت: تجمیع انتخابات، تصمیم مشترک دولت و مجلس و راهکار مدبرانه ای برای ثبات سیاسی و کاهش تنش ها و اضطراب های ناشی از برگزاری انتخابات متعدد است و موجب کاهش هزینه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خواهد شد.

وی افزود: این طرح نمایندگان مجلس با اصول 63،67 و 114 قانون اساسی مغایرت دارد و شایسته نیست طرحی که مخالفت صریح با اصول قانون اساسی دارد، در مجلس هفتم به تصویب برسد.

معاون وزیر کشور با تاکید بر اینکه همزمانی دو انتخابات مهم و تعیین تکلیف دو قوه از قوای سه گانه در یک انتخابات مخاطراتی را دربردارد، خاطرنشان کرد: لازمه این تجمیع، نوسان و عدم ثبات امور اجرایی در آغاز کار دولت و مجلس تازه کار است و حدودا یکسال باید بگذرد تا دولت و مجلس بر امور مسلط شوند، لذا این نوع از تجمیع از نظر اجرایی بدترین نوع است چراکه امکان دارد به لحاظ اجرایی مشکلات زیادی را به وجود آورد.

وی ادامه داد: لزوم نگاه جامع به موضوعات و مسائل سیاسی، تدوین و تصویب قوانین جامع و پرهیز از نگاه موضعی و مقطعی است، درحالیکه این طرح زمینه را برای کسانی که قصد تبلیغات سوء علیه مجلس هفتم دارند فراهم می کند با وجود اینکه طراحان این طرح نیتشان تجمیع و حل یکی از معظلات سیاسی- اجتماعی و روان سازی انتخابات بوده است.

موسی پور خاطرنشان کرد: دلایلی که نمایندگان موافق مطرح می کنند جای خدشه دارد، چرا که از یک سو یکی از دلایل را افزایش نظارت مجلس مطرح می کنند ولی تصویب این طرح و تجمیع دو انتخابات مجلس و ریاست جمهوری در نقش نظارتی مجلس و افزایش یا کاهش آن تاثیری ندارد و از دیگر سو هماهنگی مجلس و دولت را با تجمیع این دو انتخابات مطرح می کنند که هیچ تضمینی برای تحقق آن وجود ندارد.

معاون وزیر کشور از طرح دولت برای برگزاری همزمان انتخابات شوراها با ریاست جمهوری و انتخابات مجلس خبرگان با مجلس شورای اسلامی خبر داد.

وی توضیح داد : لایحه نظام جامع انتخابات اکنون در کمیسیون سیاسی- دفاعی دولت در حال بررسی است و پیشنهاد تجمیع انتخابات مجلس شورای اسلامی با مجلس خبرگان و ریاست جمهوری با شوراهای شهر را در آن پیشنهاد کرده ایم و در این خصوص اقدامات مقتضی از جمله مذاکره با مجلس خبرگان را انجام داده ایم که به این ترتیب انتخابات خبرگان پنجم با مجلس دهم برگزار خواهد شد واین گزینه با قانون اساسی مغایرت ندارد و به لحاظ اجرایی هم سهل ترین نوع تجمیع به جهت توازن و مسائل دیگر است.

گفتنی است، مجلس شورای اسلامی، 27 دی ماه کلیات طرحی را تصویب کرد که در صورت تصویب نهایی آن، انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی همزمان با انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری در یک روز برگزار می شود.