به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید علی هاشمینژاد در خطبههای امروز نماز جمعه عسلویه با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب اظهار داشت: مرهبر انقلاب در دیدار وزیر خارجه و سفرا بر فعالکردن ظرفیت های داخلی استفاده نشده در کشور تاکید کردند.
وی ادامه داد: به فرموده رهبر معظم انقلاب، مراوده و مذاکره با اروپاییها قطع نشود ولی نباید معطل اروپایی ها ماند. باید در زمینه انجام کارهایی که بر زمین مانده از ظرفیت کمتر استفاده شده واستفاده نشده داخلی استفاده کرد.
امام جمعه عسلویه اضافه کرد: اگر مسئولان فرمایشات رهبر انقلاب را در نظر می گرفتند مشکلات کشور کمتر بود. سالهاست ایشان بر اقتصاد مقاومتی تاکید دارند ولی مسئولان فقط گزارش بدون عمل می دهند. متاسفیم برای کسانی که هم به خودشان و هم به مملکت ظلم میکنند. هرجا مدیریتها انقلابی بوده مشکلات کمتر بوده است. فهم انقلابی، درک انقلابی و عمل انقلابی کشور را نجات میدهد.
وی افزود: رهبر انقلاب فرمودند مقامات آمریکایی به استعدادها و ظرفیتهای ملت ایران اذعان دارند. ظرفیتها و استعدادهای داخلی باید شکوفا شوند و زمینه شکوفایی استعدادها باید فراهم شود. قوای سهگانه در این زمینه باید کار کنند. متاسفانه برخی نمایندگان ما نه انقلابیاند و نه ایمان دارند.
هاشمینژاد بیان کرد: اعتقاد و ایمان به ارزشها و شجاعت و ایثار ملت ظرفیتهایی است که باید به میدان بیاوریم. متاسفانه برخی مسئولان از منافع شخصی خود نمیگذرند. درد مملکت ما اینها است نه آمریکا؛ مردم پوزه آمریکا را به خاک مالیدهاند، ۴۰ سال از انقلاب گذشته و برخی مسئولان ما در باورهای دینی و اعتقادی خودشان هم ماندهاند.
هاشمی نژاد به ۱۷ مرداد روز خبرنگار اشاره کرد و افزود: خبرنگاران درسراسر کشور زحمات طاقت فرسایی برای اطلاع رسانی وآگاهی مردم می کشند و انشاءالله به همین مناسبت نشستی با خبرنگاران استانی و شهرستانی در هفته آینده خواهم داشت.
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