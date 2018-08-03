حل مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم مورد توجه دولت باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین سید مجید شرفی در خطبه های نماز جمعه این هفته شادگان که در محل مسجد حضرت امیر المومنین (ع) این شهر برگزار شد، با توصیه خود و نمازگزاران به رعایت تقوای الهی اظهار کرد: رعایت تقوای الهی موجب مقاومت انسان در برابر خطرات می‌شود.

وی با اشاره به جایگاه نمازجمعه از دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص اهمیت نماز جمعه، افزود: رهبر فرزانه انقلاب نماز جمعه را قرارگاه معنوی، تقوایی، بصیرتی، فرهنگی و ایمانی معرفی کرده‌اند و این تعریف، جایگاه عظیم نماز جمعه و اهمیت کار شما را به خوبی نشان می‌دهد.

خطیب جمعه شادگان با تأکید بر اینکه نمازجمعه یکی از مصادیق وحدت‌بخش جمهوری اسلامی است، عنوان کرد: در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی بسیاری از اطلاعاتی که نیاز بود در اختیار مردم قرار بگیرد، از تریبون نمازجمعه به مردم انتقال داده می‌شد و به همین علت بررسی نقاط ضعف و قوت این تریبون در شرایط فعلی اهمیت بسیاری دارد.

وی در بخش دیگری از خطبه های خود به ۱۷ مرداد روز خبرنگار اشاره کرد و ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید صارمی، گفت: روز خبرنگار فرصتی برای یادآوری رسالت خطیر خبرنگاری و قدردانی از زحمات بسیار آنها است.

حجت الاسلام شرفی دامه داد: خبرنگاری و فعالیت های رسانه ای در کشور ما رشد گسترده ای پیدا کرده و ما از قشر زحمتکش خبرنگار که با جان و دل در عرصه ها مختلف نقش و رسالت خود را ایفا می کنند، صمیمانه قدردانی می کنیم.

وی در بخش دیگری از خطبه های خود با اشاره به رفع مشکل معیشتی مردم گفت: از خواسته های مهم و همیشگی مردم از مسئولان این است به صورت جدی و عملی به دنبال حل مشکلات اقتصادی و معیشتی آنها باشند که امری لازم و شایسته و مورد تاکید نظام اسلامی است.

خطیب جمعه شادگان خاطرنشان کرد: توجه دولت به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم ضروری است چرا که امروز مشکلات اقتصادی باعث بروز معضلات فراوانی در جامعه ما شده است.

وی بیان کرد: دولتمردان برای حل مشکلات معیشتی مردم تلاش مضاعف داشته باشند؛ کشور ما به یک تیم اقتصادی قدر و اندیشمند و دارای مدیریت اقتصادی برای عبور از این معضل سخت نیاز دارد.