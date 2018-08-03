تاکید بر برخورد با محتکران، شایعه پراکنان و مفسدان اقتصادی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام امیری ارجمند در خطبه های نماز جمعه فیروزکوه طی سخنانی با بیان مواردی در خصوص بنیان خانواده گفت: اگر می خواهید پایه های زندگی مستحکم شود از ابتدا باید بر ملاک های خداوند و معصومین (ع) در انتخاب همسر تکیه کنید.

وی گفت: کسانی که اعتقاد به چند خدایی دارند، مشرک هستند، در سوره بقره می فرماید، نباید به عنوان همسر فرد مسلمان انتخاب شوند، انسان‌های مسلمان موحد هستند، کسی حق ندارد با زن مشرک ازدواج کند مگر این که خداوند ایمان بیاورد.

امام جمعه فیروزکوه در ادامه با اشاره به داستان مردی که برای معیار انتخاب همسر برای دختر خود نزد پیامبر (ص) رفته بود، خاطر نشان کرد: پیامبر (ص) فرموده اگر خواستگار دختر شما ایمان و اخلاق نداشته باشد، زیبایی و ثروت و علم دنیا را داشته باشد باز شایسته انتخاب نیست، زن و مردی که اخلاق نداشته باشند ایمان هم ندارند.

امیری ارجمند گفت: مرد و یا زنی که نسبت به همسر خود گفتار بد دارد، نماز و روزه اش باطل است، زبانی که فحاشی می‌کند بهشت را نخواهد دید.

وی در بخشی دیگر از خطبه‌های نماز جمعه فیروزکوه با اشاره به توطئه دشمن علیه ملت و حکومت ایران اسلامی بیان داشت: دشمن هر روز مردم را برای ریختن در خیابان‌ها، آتش زدن مساجد و غیره تحریک می‌کند، غافل از این که مردم ایران اسلامی با بصیرت هستند و هدف این دشمنی‌ها را می دانند.

امام جمعه فیروزکوه از مدیران خواست، در رفع مشکلات مردم تلاش کنند و گفت: باید قبل از آن که مردم لب به گلایه باز کنند، برای حل مشکلاتشان کار کرد، مردم ولی نعمت انقلاب اسلامی هستند.

وی با اشاره به شرایط بدی که در کشور در حوزه صنعت و اقتصاد ایجاد شد، بیان داشت: مردم نسبت به هم حس انسان دوستی داشته باشند، بازاریان هم از این وضع برای احتکار اجناس استفاده نکنند، باید با مفسدین اقتصادی و احتکار کنندگان برخورد قانونی شود، باید با کسانی که در این شرایط شایعه پراکنی در جهت کمبود اجناس و سوخت می‌کنند، مقابله شود.

امیری ارجمند در ادامه افزود: مسئولین و مدیران باید روزنه های خلاف را باز نگذارند، ایجاد نگرانی برای مردم اثرات ناگواری دارد، باید در کشور آرامش ایجاد کرد.