هندوها به طرح ممنوعیت استفاده از صلیب شکسته در اروپا اعتراض کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، آلمان قصد دارد از ریاست دوره خود در اتحادیه اروپا استفاده کرده و نمادهای نازی را به عنوان یک قانون عمومی به نشانه قتل عام و جرم ممنوع اعلام کند.

رامش کالیدای از انجمن هندوهای بریتانیا گفت: صلیب شکسته 5 هزار سال است که درمیان اقدام آریایی، هندوها و بودائیان به نماد صلح شناخته می شود، اما هیتلر درست از معنای مخالف آن استفاده کرد.

وی استدلال کرد که ادعای آلمان درست به مثابه این است که بگوئیم از آنجا که اعضای سازمان کو کلوکس کلان از صلیب سوزان برای نشان دادن مخالفت خود با سیاهپوستها استفاده کرد باید نماد صلیب را ممنوع کنیم.

صلیب شکسته که حزب نازی هیتلر ازآن استفاده می کرد در آلمان که از اول ژانویه ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را عهده دار شد ممنوع است. اما این کشور قصددارد این نماد را در سراسر اروپا ممنوع اعلام کند، درحالی که سنت هندو صلیب شکسته را مقدس ترین نماد دینی خود و به معنای صلح در نظر گرفته است.

کالیدای اظهار داشت: نقش بستن این تصویر این نماد در قبرستان یهودیها بی تردید باید محکوم شد، اما هنگامی که این نماد در مراسم ازدواج هندو مورد استفاده قرار می گیرد سایرین باید به آن احترام بگذارند.

وی یادآور شد: سوء استفاده هیتلر از این نماد نباید به ممنوعیت بعد صلح آمیز آن منتهی شود.

صلیب شکسته یا سوواستیکا (swastika ) در واقع نوعی صلیب خورشیدی با بازوان خم شده به سمت راست است که حرکت دورانی و گردشی را تداعی می کند. سالها قبل از آنکه این نماد به عنوان نماد حزب نازی هیتلری انتخاب شود، نماد مقدسی در آیین های هندو و بودایی بشمار می رفت، همانگونه که در مناطق اسکاندیناوی، بالتیک و سلتی نمادی مقدس بوده است.

نمادی را که هیتلر برای حزب خود انتخاب کرد صلیب شکسته ای است که درست برخلاف نماد صلح و زندگی هندوها بازوان آن به سمت چپ خم شده است.

نام سوواستیکا از زبان سانسکریت گرفته شده است. Su به معنای خوب و vasti به معنای شدن است که با هم به مفهوم بهترشدن و خوش بختی است. این لغت در هند به معنای باروری و حاصلخیزی و نیز طلسم خوش شانسی است.

راست گردی صلیب شکسته هندی به معنای خورشید و انرژی مثبت است و عموما به خدای گانش، خدای موفقیت، ثروت و خوشبختیاطلاق می شود.