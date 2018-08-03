  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۲ مرداد ۱۳۹۷، ۱۸:۱۱

الحوثی:

سلاح‌مان را به سوی دشمن ضد صلح نشانه می‌رویم/تمجید از مسکو و پکن

سلاح‌مان را به سوی دشمن ضد صلح نشانه می‌رویم/تمجید از مسکو و پکن

رئیس کمیته عالی انقلاب یمن ضمن تمجید از موضع روسیه و چین درباره یمن در شورای امنیت اعلام کرد: هنگامی که دشمنان از صلح رویگردان هستند ما سلاح مان را به سمت آنها نشانه می‌رویم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، محمد علی الحوثی رئیس کمیته عالی انقلاب یمن گفت: هنگامی که دشمنان از صلح رویگردان هستند ما سلاحمان را به سمت آنها نشانه می رویم.

وی افزود: طرحهای ما همواره در راستای صلح و جلوگیری از خونریزی ملت یمن است. آنها مردم را به شکل غیرقانونی می کشند و شورای امنیت نیز بر این موضوع تاکید کرده است.

الحوثی تاکید کرد: موضع روسیه و چین در شورای امنیت درباره یمن درخشان و ممتاز بود و کویت به نام سعودی ها سخن می گوید.

رئیس کمیته عالی انقلاب یمن بیان کرد: همانطور که سید عبدالملک الحوثی اعلام کرده است ما با صلح هستیم.

وی در ادامه با اشاره به حمایت سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان از ملت یمن و مقابله با متجاوزان اظهار داشت: درود بر سید حسن نصرالله که در کنار ملت یمن قرار دارد.

کد مطلب 4364678

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها