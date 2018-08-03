به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، محمد علی الحوثی رئیس کمیته عالی انقلاب یمن گفت: هنگامی که دشمنان از صلح رویگردان هستند ما سلاحمان را به سمت آنها نشانه می رویم.

وی افزود: طرحهای ما همواره در راستای صلح و جلوگیری از خونریزی ملت یمن است. آنها مردم را به شکل غیرقانونی می کشند و شورای امنیت نیز بر این موضوع تاکید کرده است.

الحوثی تاکید کرد: موضع روسیه و چین در شورای امنیت درباره یمن درخشان و ممتاز بود و کویت به نام سعودی ها سخن می گوید.

رئیس کمیته عالی انقلاب یمن بیان کرد: همانطور که سید عبدالملک الحوثی اعلام کرده است ما با صلح هستیم.

وی در ادامه با اشاره به حمایت سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان از ملت یمن و مقابله با متجاوزان اظهار داشت: درود بر سید حسن نصرالله که در کنار ملت یمن قرار دارد.