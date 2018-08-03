می توانیم برجام را حفظ کنیم/ تجارت با ایران را ادامه می دهیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت اتحادیه اروپا، «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سخنرانی خود در دانشگاه «نانیانگ» سنگاپور گفت: ما اکنون تمام توان خود را بکار گرفته ایم و همچنین به همراه شرکای بین المللی خود در سراسر جهان برای حفظ برجام تلاش می کنیم.

موگرینی در ادامه گفت: ما همچنین به همکاری با شرکای بین المللی خود در سراسر جهان ادامه می دهیم تا تجارت قانونی با ایران ادامه داشته باشد. ما اینکار را انجام می دهیم زیرا این توافق (برجام) برای امنیت جمعی ما و امنیت اتحادیه اروپا مفید است.

وی در ادامه تاکید کرد که توافقات بین المللی به محض امضا شدن باید از سوی همه محترم شمرده شوند.