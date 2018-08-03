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۱۲ مرداد ۱۳۹۷، ۱۸:۱۵

موگرینی در دانشگاه «نانیانگ» سنگاپور؛

می توانیم برجام را حفظ کنیم/ تجارت با ایران را ادامه می دهیم

می توانیم برجام را حفظ کنیم/ تجارت با ایران را ادامه می دهیم

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز در اظهاراتی عنوان داشت که اتحادیه اروپا از طریق همکاری با شرکای بین المللی اش برای حفظ برجام تلاش می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت اتحادیه اروپا، «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سخنرانی خود در دانشگاه «نانیانگ» سنگاپور گفت: ما اکنون تمام توان خود را بکار گرفته ایم و همچنین به همراه شرکای بین المللی خود در سراسر جهان برای حفظ برجام تلاش می کنیم.

موگرینی در ادامه گفت: ما همچنین به همکاری با شرکای بین المللی خود در سراسر جهان ادامه می دهیم تا تجارت قانونی با ایران ادامه داشته باشد. ما اینکار را انجام می دهیم زیرا این توافق (برجام) برای امنیت جمعی ما و امنیت اتحادیه اروپا مفید است.

وی در ادامه تاکید کرد که توافقات بین المللی به محض امضا شدن باید از سوی همه محترم شمرده شوند.

کد مطلب 4364681
عبدالحمید بیاتی

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    نظرات

    • IR ۲۰:۱۱ - ۱۳۹۷/۰۵/۱۲
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      اینکه گفت برای امنیت ما ضروری است یعنی اگر برجام حفظ نشود ایران از لحاظ هسته ای برای ما خطرناک است
    • IR ۰۰:۰۴ - ۱۳۹۷/۰۵/۱۳
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      عزیزم برجام چی کشک چی بچه کوچکی هم دیگه میدونه آمریکا عمری هست دنبال نقطه ضعف گرفتن از ماست تازه راهش پیداکرده ماهم باید خیلی ساده باشیم که منتظر باشیم برجام کاری برای ما بکند

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