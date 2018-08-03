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۱۲ مرداد ۱۳۹۷، ۱۹:۰۰

رقابت های قهرمانی جودوی بانوان استان مرکزی پایان یافت

رقابت های قهرمانی جودوی بانوان استان مرکزی پایان یافت

اراک- نایب رئیس هیات جودو استان مرکزی گفت: مسابقات قهرمانی و انتخابی جودوی بانوان استان مرکزی در دو رده سنی نوجوانان و جوانان با شناخت نفرات برتر در اراک پایان یافت.

عصمت السادات قریشی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مسابقات قهرمانی و انتخابی جودوی بانوان استان مرکزی در دو رده سنی نوجوانان و جوانان برای حضور  در مسابقات قهرمانی کشور، روز جمعه در سالن مجموعه ورزشی شهدای پنجم مرداد اراک برگزار شد.

نایب رئیس هیات جودو استان مرکزی افزود: در این رقابت ها در رده سنی نوجوانان در وزن منهای ۴۰ کیلوگرم فاطمه غفاری، وزن منهای ۶۳ کیلوگرم مریم میرزاوند و در وزن منهای ۷۰ کیلوگرم هانیه عبدالوند مقام های نخست را کسب کردند.

قریشی خاطر نشان کرد: در رده سنی جوانان هم، در وزن منهای ۴۴ کیلوگرم پریسا شهرجردی، وزن منهای ۵۳ کیلوگرم زهرا محمدی و در وزن منهای ۶۳ کیلوگرم ریحانه صابری عنوان نخست را به دست آوردند.

نایب رئیس هیات جودو استان مرکزی بیان داشت: لیلا سادات قریشی، صبا کرمی، نرگس ابراهیمی، لیلا احمدی، بهاره قاسمی، مریم غفاری و فاطمه آقایی داوری این مسابقات را بر عهده داشتند.

گفتنی است این مسابقات زیر نظر هیات جودو استان مرکزی برگزار شد.

کد مطلب 4364701

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