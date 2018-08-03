نفرات برتر رقابت های بدمینتون استان مرکزی شناسایی شدند

مرتضی آزادخانی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مسابقات بدمینتون نوجوانان پسر استان مرکزی با شرکت ۴۰ ورزشکار روز جمعه در دو جدول انفرادی و دونفره در اراک برگزار شد.

وی افزود: در بخش انفرادی زیر ۱۵ سال امیرحسین رئیس اکبری از محلات، مهدی آقازیارتی از اراک به ترتیب اول و دوم شدند و محمدرضا ابراهیمی از دلیجان و پرهام سلیمی از محلات به طور مشترک سوم شدند.

دبیر هیات بدمینتون استان مرکزی بیان داشت: در جدول دو نفره زیر ۱۵ سال هم، سامان صفری و احمد رئوفی از اراک مقام اول را کسب کردند، امیرحسین محمدعلی و اشکان رفیعی از دلیجان در جایگاه دوم قرار گرفتند، پرهام اسد نژاد و امیر ارشیا یوسفی از اراک به همراه امیرمحمد فروزان و حسین احمدی از ساوه به طور مشترک سوم شدند.

آزادخانی خاطر نشان کرد: در بخش انفرادی جدول زیر ۱۷ سال هم محمدحسن نقدی از اراک و محمد صالح میرزایی از محلات به ترتیب اول و دوم و سید اکبر سجادی خدام و نیما اولادی هر دو از ساوه به طور مشترک سوم شدند.

وی بیان داشت: در بخش دو نفره زیر ۱۷ سال هم، آرین کمانی و محمد امین برون از اراک مقام نخست را کسب کردند و امیرعباس مومنی و مهدی توحیدی از دلیجان در جایگاه دوم ایستادند.

دبیر هیات بدمینتون استان مرکزی گفت: همچنین محسن عمرانی به عنوان سرپرست فنی بر این مسابقات نظارت داشت و حسین عرب(سرداور)، محمود رسوخی، مبین حسنی، سید علی بنی جمالی، حسین بیگی و حسین همتیان داوری مسابقات را برعهده داشتند.