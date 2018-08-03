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۱۲ مرداد ۱۳۹۷، ۲۱:۳۴

هفته دوم لیگ برتر فوتبال؛

پیروزی پرسپولیس مقابل فولاد در نیمه نخست

پیروزی پرسپولیس مقابل فولاد در نیمه نخست

تیم فوتبال پرسپولیس در نیمه نخست بازی با فولاد خوزستان به پیروزی رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال پرسپولیس و فولاد خوزستان از ساعت ۲۰:۴۵ امروز جمعه در ورزشگاه آزادی به مصاف هم رفتند که نیمه نخست این بازی با نتیجه یک بر صفر به سود پرسپولیس به اتمام رسید.

سیامک نعمتی در دقیقه ۲۱ با یک شوت از پشت محوطه جریمه برای پرسپولیس گلزنی کرد.

پرسپولیس علاوه بر این گل فرصت های خوب دیگری هم برای گلزنی داشت که از دست رفت. در دقیقه ۳۴ ضربه «چیپ» بشار رسن هافبک پرسپولیس به تیرک افقی دروازه فولاد برخورد کرد.

نیمه اول در شرایطی به پایان رسید که کمال کامیابی نیا هافبک پرسپولیس در دقیقه ۱۴ به خاطر مصدومیت کتف از ادامه بازی بازماند و جایش را به گادوین منشا داد. به این ترتیب برنامه برانکو ایوانکوویچ برای این مسابقه از همان دقایق ابتدایی تغییر کرد.

کد مطلب 4364753

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