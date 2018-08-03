آغاز چهاردهمین المپیاد پسران دانشجویان کشور در شیراز



به گزارش خبرنگار مهر ، افتتاحیه «چهاردهمین المپیاد فرهنگی، ورزشی دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور در بخش پسران» با حضور مسئولین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ربیس کمیته ملی المپیک، نماینده ولی فقیه و امام جمعه شیراز، مسئولین المپیاد و مسئولین دانشگاه شیراز شامگاه جمعه با تاخیری نزدیک یک ساعت در زمین چمن پردیس ارم دانشگاه شیراز برگزار شد.

حمید نادگران، رییس دانشگاه شیراز در آیین گشایش این المپیاد ضمن خیرمقدم کاروان های ورزشی گفت: بعد از برگ زرین برگزاری موفق المپیاد خواهران با بالاترین رضایت مندی اینک میزبان پسران هستیم، شیراز بر خود می بالد میزبان نشاط قهرمانان کشور است.



وی با بیان اینکه در بروز و ظهور این اتفاق شایسته ساعتها وقت و هزینه صرف شد، افزود: از حمایت های استاندار فارس، امام جمعه و نماینده ولی فقیه استان و یاری خالصانه وزارت علوم سپاسگزارم.

نادگران اعلام کرد: علیرغم مشکلات کماکان در صحنه خواهیم بود و با اتحاد بر مشکلات فایق خواهیم آمد.

