تصادف در محور پارس آباد -مشگین شهر ۵کشته و مصدوم برجای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، در این سانحه رانندگی که شامگاه جمعه به وقوع پیوشت با برخورد دو دستگاه خودرو سواری سه نفر کشته و دو نفر شدند.

این برخورد بین دو دستگاه سواری ریو و پراید رخ داد که در اثر آن راننده پراید و دو سرنشین خودرو ریو کشته شدند.

رئیس پلیس راه استان اردبیل طی گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح این حادثه متذکر شد: این تصادف در مسیر بران در محور پارس آباد -مشگین شهر رخ داده و منجر به فوت سه نفر و مصدومیت دو نفر دیگر شده است.

سرهنگ حجت فتاحی علت این حادثه را انحراف به چپ سواری ریو عنوان کرد و یادآور شد: سواری ریو که از سمت مشگین شهر به پارس آباد در حرکت بوده به دلیل انحراف به چپ با سواری پراید برخورد کرده است.

وی با اشاره به فوت راننده پراید در صحنه تصادف ادامه داد: دو سرنشین سواری ریو نیز پس از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داده اند.

رئیس پلیس راه استان وضعیت مصدومان این حادثه را جزئی اعلام کرد.