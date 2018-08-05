۱۴ مرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۵۲

برای حضور در بازیهای آسیایی؛

اسامی چهار جودوکار ثبت شد/ ابهام در ثبت نشدن نام دو بانوی ملی‌پوش

اسامی چهار جودوکار ثبت شد/ ابهام در ثبت نشدن نام دو بانوی ملی‌پوش

سایت رسمی فدراسیون جهانی اسامی جودوکاران شرکت کننده در بازیهای آسیایی را اعلام کرد که نام دو جودوکار تیم بانوان ایران در بین آن دیده نمی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون جودو کشورمان چندی قبل اسامی شش جودوکار را برای حضور در هجدهمین دوره بازیهای آسیایی را اعلام کرد که قرار است چهار جودوکار در بخش مردان و دو جودوکار در بخش بانوان به جاکارتا اعزام خواهند شد. 

بر اساس اطلاعات منتشر شده در سایت فدراسیون جهانی جودو برای حضور در این دوره از بازیها تا کنون نام ۱۱۶ جودوکار از ۲۰ کشور ثبت شده که ۷۱ جودوکار در بخش مردان و ۴۱ جودوکار در بخش زنان به رقابت خواهند پرداهند. 

از تیم اعزامی کشورمان نام علیرضا خجسته در وزن ۶۶- کیلوگرم، محمد محمدی بریمانلو در وزن ۷۳- کیلوگرم، سعید ملایی در وزن ۸۱- کیلوگرم و جواد محجوب در وزن ۱۰۰+ کیلوگرم روی سایت فدراسیون جهانی ثبت شده است. 

نکته مهم اینکه نام  دنیا آقایی در وزن ۷۰- کیلوگرم و مبینا عزیزی در وزن ۵۷- کیلوگرم دو بانوی جودوکار کشورمان که قرار است به جاکارتا اعزام خواهند شد هنوز ثبت نشده و انتظار می رود طی روزهای آینده توسط مسئولین فدراسیون جودو ثبت نام این دو نیز انجام شود. 

اما از میان ۲۰ کشوری که تا کنون اسامی جودوکاران خود را ثبت کرده اند کشورهای اردن، افغانستان، لائوس، مالزی و عربستان سعودی با یک جودوکار کمترین شرکت کننده را دارند. مغولستان با ۱۸ جودوکار و ژاپن با ۱۴ جودوکار نیز بیشترین شرکت کننده را دارند. 

رقابتهای جودو در هجدهمین دوره بازیهای آسیایی هفتم تا ۱۰ اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد. 

