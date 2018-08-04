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۱۳ مرداد ۱۳۹۷، ۹:۱۷

مدیر کل هواشناسی استان ایلام خبر داد:

افزایش دما از روز یکشنبه در نقاط مختلف استان ایلام

افزایش دما از روز یکشنبه در نقاط مختلف استان ایلام

ایلام-مدیر کل هواشناسی استان ایلام گفت: از روز یکشنبه در نقاط مختلف استان و شهرستان مهران دمای هوا ۴ تا ۶ درجه افزایش خواهد یافت.

یوسف شیخ الملوکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طبق اعلام هواشناسی استان ایلام از روز یکشنبه در نقاط مختلف استان و شهرستان مهران شاهد افزایش ۴ تا ۶ درجه خواهیم بود.

وی گفت: بر اساس این گزارش هوای امروز و فردای اکثر مناطق استان صاف، گاهی وزش باد و غبار صبحگاهی خواهد بود، که از روز یکشنبه با استقرار سامانه پر ارتفاع جنب حاره روند افزایش دما شکل می گیرد و تا اواخر هفته آینده دمای مناطق مختلف استان ۴ تا ۶ درجه افزایش خواهد یافت.

وی افزود: شهرستان های گرمسیری دهلران و مهران جزو  گرم ترین شهرهای کشور به شمار می روند.

کد مطلب 4364941

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