افزایش دما از روز یکشنبه در نقاط مختلف استان ایلام

یوسف شیخ الملوکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طبق اعلام هواشناسی استان ایلام از روز یکشنبه در نقاط مختلف استان و شهرستان مهران شاهد افزایش ۴ تا ۶ درجه خواهیم بود.

وی گفت: بر اساس این گزارش هوای امروز و فردای اکثر مناطق استان صاف، گاهی وزش باد و غبار صبحگاهی خواهد بود، که از روز یکشنبه با استقرار سامانه پر ارتفاع جنب حاره روند افزایش دما شکل می گیرد و تا اواخر هفته آینده دمای مناطق مختلف استان ۴ تا ۶ درجه افزایش خواهد یافت.

وی افزود: شهرستان های گرمسیری دهلران و مهران جزو گرم ترین شهرهای کشور به شمار می روند.