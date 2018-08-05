امین غفاری نوازنده ویولن در گفتگو با خبرنگار مهر در توضیح تازه ترین فعالیت های خود در عرصه موسیقی بیان کرد: طبق برنامه ریزی های انجام گرفته روز ۲۳ مرداد ماه سال ۹۷ به همراه ارکستر فیلارمونیک باکو کنسرتی را در تالار وحدت تهران خواهیم داشت و قبل از اجرای یاد شده، در کنسرتی همراه با ارکستر مجلسی «سوک» در کشور چک به عنوان سولیست حضور پیدا می کنم.

وی ادامه داد: در این کنسرت که در قالب فستیوال معتبر موسیقی «کروملو» جمهوری چک برگزار می شود، کنسرتو ویولن می ماژور اثر باخ برای مخاطبان اجرا می شود.

به گفته وی، ارکستر مجلسی «سوک» از مشهورترین ارکسترهای جمهوری چک است که سابقه زیادی در عرصه اجرا دارد.

این نوازنده در پایان گفت:بسیار خوشحالم که می توانم اولین تجربه سولیستی خود را با ارکستر درجه یک اروپایی تجربه کنم و امیدوارم بتوانم نماینده خوبی باشم. این کنسرت روز چهارشنبه ٨ آگوست در کشور چک و در قالب فستیوال معتبر کروملو برگزار می شود.