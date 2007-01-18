به گزارش خبرنگارمهر، سلیمی نمین دراین نشست خبری اعلام کرد : دومین همایش "سقوط" با همت موسسه مطالعات و پژوهش ‌های سیاسی، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، مرکز بررسی اسناد انقلاب اسلامی، دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران، دفتر ادبیات اسلامی حوزه هنری، موزه عبرت ایران، سازمان اسناد و کتابخانه ملی، کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، بنیاد تاریخ انقلاب اسلامی و همکاری نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران و مدیریت "مجمع مهتاب" برگزار خواهد شد.

سلیمی نمین در ابتدای سخنانش از تشکیل گروهی تخصصی - تاریخی با عنوان "مهتاب" خبر داد و افزود: نزدیک به یک سال و نیم و با هماهنگی و همکاری مراکز تاریخی و پ‍ژوهشی کشور، مجمعی با هدف هدیت امور تاریخی ایران و تسهیل سرویس‌دهی به محققان تاریخ معاصر ایران پس از انقلاب اسلامی شکل گرفته است.

وی ادامه داد: عمده برنامه مجمع تاریخی - پژوهشی مهتاب ایجاد هماهنگی بین اسناد و مدارک موجود در کشور است که در این راستا اقدامات بسیاری انجام گرفته و در همین چارچوب نیز مشغول ساماندهی بانکی اطلاعاتی با محوریت اسناد تاریخی هستیم که امروزه مراحل نهایی از جمله ایجاد پایگاه اینترنتی را پشت سر می‌گذارد.

مدیرکل مجمع مهتاب هم‌ چنین درباره انگیزه‌های برگزاری دومین همایش "سقوط"، گفت: ما در ارتباط با تاریخی معاصر کشور به خصوص تاریخ پس از انقلاب اسلامی با مشکلات فراوانی مواجه هستیم که از آن جمله می‌توان به غفلت یا حداقل بی‌اطلاعی نسل جوان نسبت به مسایل تاریخ معاصر کشورشان اشاره کرد که یکی از دلایل آن نیز، فاصله افتادن بین نسل‌ها است.

مدیر دفتر تدوین تاریخ معاصر ایران با اشاره به ابهامات فروانی که در ارتباط با مسایل تاریخی کشور پس از انقلاب اسلامی وجود دارد، اظهار داشت: یکی از دلایل برگزاری همایش "سقوط 2" پرداختن به همین ابهامات و سئوالات است؛ در حقیقت ما معتقدیم که چگونگی تحقق انقلاب اسلامی باید برای نسل جوان کشور تبیین شود که امیدواریم این همایش بتواند در این راه موفق باشد.

وی هم‌چنین در بخش دیگری از اظهاراتش تلاش‌های کشورهای غربی در شناسایی ابعاد مختلف انقلاب اسلامی را مورد اشاره قرار داد و افزود: متاسفانه در حالی که تا به امروز بیش از 30 مووسسه خارجی به بررسی مسایل مرتبط با تاریخ انقلاب اسلامی می‌پردازند، ما در دهه نخست انقلاب شاهد بی عنایتی چشم‌گیری نسبت به تاریخ بودیم که البته در شرایط فعلی بر خلاف آن دوران، با توجه به انواع منابع مربوط به انقلاب اسلامی و گستردگی آن‌ها، زمینه خوبی برای پژوهش و تدوین تاریخ انقلاب اسلامی فراهم آمده و تلاش‌ های چشم‌ گیری هم در این زمینه در حال انجام است.

بهبودی، مدیر دفتر ادبیات انقلاب اسلامی نیز در این نشست خبری با اشاره به خلائی که در عرصه بررسی‌های تاریخی متوجه انقلاب اسلامی است، تاکید کرد: بررسی تاریخی وقایع مختلف همواره وجود داشته و ازین پس هم وجود خواهد داشت و هر نسلی حق دارد به واکاوی دوره‌های ماقبل خود بپردازد.

وی با اشاره به دومین همایش سقوط نیز گفت: این همایش بهانه‌ای برای بازخوانی دوره‌ای از تاریخ پهلوی است که البته به واسطه گستردگی بیش از حد مباحث مربوط به آن دوران، در این همایش صرفا مسئله وابستگی سیاسی حکومت پهلوی مورد مداقه و توجه قرار خواهد گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، دومین همایش سقوط در چارچوب بررسی علل فروپاشی سلطنت پهلوی و با عنوان " وابستگی و سلطه سیاسی" اول بهمن ماه، از ساعت 8 صبح تا 18 در محل تالار علامه امینی دانشگاه تهران برگزار خواهد شد؛ در این همایش علاوه بر ارائه مقالات تخصصی و برگزاری میزگردهای مرتبط با علل فروپاشی سلطنت پهلوی، دکتر غلامعلی حدد عادل، رئیس مجلس شورای اسلامی و آیت‌الله عمید زنجانی، رئیس دانشگاه تهران نیز به عنوان سخنرانان افتتاحیه و اختتامیه به ایراد سخنانی خواهند پرداخت.