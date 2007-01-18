به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهور صبح امروز پنج شنبه پس از دریافت پیام کتبی رئیس جمهور سودان، در دیدار عبدالرحیم محمد حسین " وزیر دفاع سودان، ایجاد اختلاف بین مسلمانان از جمله شیعه و سنی را در راستای تامین منافع قدرت های استکباری و صهیونیستی دانست و گفت: کشورهای زورگو با ایجاد رژیم صهیونیستی و اشغال کشورهای اسلامی، درصدد تجزیه و تقسیم کشورهای بزرگ و قدرتمند اسلامی هستند؛ اما ملت های مسلمان باید با حفظ وحدت ، انسجام و هوشیاری این توطئه آنها ناکام بگذارند.

دکتر احمدی نژاد با اشاره به تلاش برخی ابرقدرتها برای استقرار نیروهای بیگانه در سودان ، این حرکت را در راستای تحقق اهداف استعماری خود و زیر سوال بردن استقلال سودان دانست و تصریح کرد: امنیت و ثبات منطقه دارفور توسط مردم سودان و نیروهای حافظ صلح از کشورهای آفریقایی تامین می شود.

رئیس جمهور همچنین با بیان اینکه کشورهای اسلامی و مستقل می توانند با توجه به منابع و استعدادهای فراوان، مکمل و حامی یکدیگر در عرصه های گوناگون باشند، گفت: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد تجربیات و دستاوردهای ارزشمند خود در زمینه های مختلف را در اختیار کشورهای اسلامی و مستقل از جمله کشورهای آفریقایی قرار دهد.

دکتر احمدی نژاد با اشاره به اشتراکات فرهنگی و سیاسی سودان و ایران در مسائل مختلف منطقه ای و بین المللی گفت: ایران برای گسترش و توسعه مناسبات اقتصادی و بازرگانی با سودان محدودیتی ندارد و سطح مبادلات با توجه به ظرفیت های موجود باید افزایش یابد.

" عبدالرحیم محمد حسین " وزیر دفاع سودان نیز در این دیدار ضمن ارائه گزارشی از آخرین اوضاع سودان و منطقه دارفور ، با اشاره به تلاش برخی قدرتهای زورگو برای افزایش و ادامه نا امنی ها و کشتار در سودان، گفت: دولت سوان با تلاش و پشتوانه مردمی در صدد برقراری صلح و امنیت پایدار در منطقه دارفور و جلوگیری از کشتار مردم است.

وزیر دفاع سودان با بیان اینکه روابط ایران و سودان در دیگر عرصه ها نیز باید همانند روابط سیاسی گسترش یابد، گفت: سودان خواستار استفاده از دستاوردهای ایران در زمینه های گوناگون از جمله تامین انرژی ، نفت و گاز ، عمران و صنعت و پزشکی و درمانی است.

" عبدالرحیم محمد حسین" همچنین از سوی عمرالبشیر رئیس جمهور سودان از دکتر احمدی نژاد برای سفر به سودان رسما دعوت کرد.