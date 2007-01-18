۲۸ دی ۱۳۸۵، ۱۷:۱۶

احمدی‌نژاد در دیدار وزیر دفاع سودان:

دولت‌های مستقل با افزایش آگاهی مردم توطئه قدرتهای زورگو را خنثی کنند

رئیس جمهور با اشاره به توطئه های گوناگون آمریکا و برخی کشورهای غربی علیه کشورها و دولت‌های مستقل بویژه دولت‌های اسلامی برای تسلط بر منافع ملت ها، تاکیدکرد: دولت ‌های مستقل از جمله دولت سودان باید با مقاومت، ایستادگی و افزایش آگاهی مردم توطئه‌های قدرت‌های زورگو را خنثی کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهور صبح امروز پنج شنبه پس از دریافت پیام کتبی رئیس جمهور سودان، در دیدار عبدالرحیم محمد حسین " وزیر دفاع سودان، ایجاد اختلاف بین مسلمانان از جمله شیعه و سنی را در راستای تامین منافع قدرت های استکباری و صهیونیستی  دانست و گفت: کشورهای زورگو با ایجاد رژیم صهیونیستی و اشغال کشورهای اسلامی، درصدد تجزیه و تقسیم کشورهای بزرگ و قدرتمند اسلامی هستند؛ اما ملت های مسلمان باید با حفظ وحدت ، انسجام و هوشیاری این توطئه آنها ناکام بگذارند.

دکتر احمدی نژاد با اشاره به تلاش برخی ابرقدرتها برای استقرار نیروهای بیگانه در سودان ،  این حرکت را در راستای تحقق اهداف استعماری خود و زیر سوال بردن استقلال سودان دانست و تصریح کرد: امنیت و ثبات منطقه دارفور توسط مردم سودان و نیروهای حافظ صلح از کشورهای آفریقایی تامین می شود.

رئیس جمهور همچنین با بیان اینکه کشورهای اسلامی و مستقل می توانند با توجه به منابع و استعدادهای فراوان، مکمل و حامی یکدیگر در عرصه های گوناگون باشند، گفت: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد تجربیات و دستاوردهای ارزشمند خود در زمینه های مختلف را در اختیار کشورهای اسلامی و مستقل از جمله کشورهای آفریقایی قرار دهد.

دکتر احمدی نژاد با اشاره به اشتراکات فرهنگی و سیاسی سودان و ایران در مسائل مختلف منطقه ای و بین المللی گفت: ایران برای گسترش و توسعه مناسبات اقتصادی و بازرگانی با سودان محدودیتی ندارد و سطح مبادلات با توجه به ظرفیت های موجود باید افزایش یابد.

" عبدالرحیم محمد حسین " وزیر دفاع سودان نیز در این دیدار ضمن ارائه گزارشی از آخرین اوضاع سودان و منطقه دارفور  ، با اشاره به تلاش برخی قدرتهای زورگو برای افزایش و ادامه نا امنی ها و کشتار در سودان، گفت: دولت سوان با تلاش و پشتوانه مردمی در صدد برقراری صلح و امنیت پایدار در منطقه دارفور و جلوگیری از کشتار مردم است.

وزیر دفاع سودان با بیان اینکه روابط ایران و سودان در دیگر عرصه ها نیز باید همانند روابط سیاسی گسترش یابد، گفت: سودان خواستار استفاده از دستاوردهای ایران در زمینه های گوناگون از جمله تامین انرژی ، نفت و گاز ، عمران و صنعت و پزشکی و درمانی است.

" عبدالرحیم محمد حسین" همچنین از سوی عمرالبشیر رئیس جمهور سودان از دکتر احمدی نژاد برای سفر به سودان رسما دعوت کرد.

