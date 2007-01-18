به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهور صبح امروز پنج شنبه در دیدار " عبدالله ترموجی " رئیس مجلس سنگاپور با بیان اینکه پیشرفت هر یک از ملتهای مستقل در عرصه های مختلف متعلق به همه کشورهای مستقل و آزاده است، گفت: جمهوری اسلامی ایران در این راستا آمادگی دارد دستاوردهای ارزشمند خود در زمینه های مختلف را در اختیار کشورهای مستقل از جمله آسیایی قرار دهد.

دکتر احمدی نژاد با اشاره به دیدگاههای مشترک مسئولان ایران و سنگاپور در زمینه های مختلف گفت: ایران آماده گسترش همکاریها و روابط با سنگاپور در عرصه های گوناگون سیاسی و اقتصادی است.

رئیس مجلس سنگاپور نیز در این دیدار با اشاره به پیشرفت ایران در عرصه های مختلف ؛ روابط با جمهوری اسلامی ایران را برای کشور خود ، سنگاپور ، با اهمیت دانست و تاکید کرد: سنگاپور خواستار استفاده و بهره مندی از دستاوردها و تجربیات ایران در زمینه های گوناگون و همچنین گسترش روابط در همه عرصه ها به ویژه بازرگانی و سرمایه گذرای است.

عبدالله ترموجی با بیان اینکه سیاست ایران مبنی بر قرار دادن قدرت و پیشرفت های خود در اختیار دیگر کشورها، سیاسی اصولی و در راستای پیشرفت سایر ملتها است گفت: همیاری و همکاری کشورها در عرصه های گوناگون به ویژه مسائل بین المللی در تامین صلح و امنیت در جهان بسیار موثر است.