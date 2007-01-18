به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به خراسان جنوبی ، غلامعلی حداد عادل عصر امروز درادامه سفر به این استان، با حضور در جمع مردم قائن، با بیان اینکه نگاه مثبت و شور و علاقه خاصی به قائن دارم، اظهار داشت: قائن شهری است با سابقه تاریخی و مرکز تربیت علما و دانشمندان بزرگ بوده است.

وی با اشاره به شهر قائن " شهر زعفران" خاطر نشان کرد: هر سفره ای در داخل و خارج ایران گشوده می شود به برکات زعفران شما رنگین و عطرکین است و چه سوغاتی بهتر از این که شهرت شهر شما را عالم گیر کرده، هر گاه اسم قائن به گوش می رسد بوش خوش زعفران در حافظه ها تدایی می شود.

حداد عادل با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در خصوص شکر نعمت دردیدار با مسئولان و کارگزاران نظام به شکر نعمت انقلاب اشاره کرد و گفت: بهترین صحبت این است که ما چقدر باید خدا را به سبب نعمت انقلاب اسلامی شکر کنیم .

رئیس مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به خاطرات منتشر شده اسدالله علم آخرین امیر خاندان اعلم در منطقه قائنات اظهار داشت: اگر می خواهید بدانید در گذشته چه کسانی بر ایران حکومت می کردند و امروز چه کسانی بر ایران حاکم هستند، خاطرات اعلم را بخوانید و مقایسه کنید مقام معظم رهبری و خانواده ایشان، چطور زندگی می کنند، آنگاه ما باید ا فتخار کنیم و خرسند باشیم که کشور ما از دست افرادی که مزدور بیگانه و مفسد بودند خارج شد و به دست افراد مصلح افتاد .

وی افزود: مقایسه کنید این 28 سال ایران چقدر از طرف قدرتهای بزرگ در فشار بوده، از روز اول انقلاب، آمریکا تهدید بر علیه ایران را شروع کرد و ما را تحریم کرد و جنگ 8 ساله صدام را به ما تحمیل کرد، توطئه ها را ادامه داد اما این ملت روز به روز شکوفا تر شده و پیشرفت بیشتری پیدا کرده است.

حداد عادل در پایان انرژی هسته ای را نشانه پیشرفت کشور در علم و فناوری دانست و خاطرنشان کرد: این یک دستاورد بومی است و کشوری آن را به ما نداده است با وجود این ما را تحریم می کنند.

رئیس مجلس با اشاره به وضعیت اخیر کشورهای عراق و افغانستان خاطرنشان کرد: ایران در این منطقه پرآشوب راه خود را به سوی دینداری ، خدا پرستی ، ایمان و اخلاق ادامه می دهد و هم پیشرفت معنوی و هم پیشرفت مادی دارد.

حداد عادل در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه شما مردم قائن عملا شکر گذار این انقلاب بوده اید، یاد آور شد: نمونه شکرگذاری شما حضور پرشورتان در انتخابات 24 آذر بود که از قدرشناسی و اعتماد شما به نظام حکایت دارد.

وی گفت: از اول انقلاب نشنیده ام که در شهر قائن یا خراسان جنوبی، بحرانی وجود داشته باشد که انقلاب را تضعیف کند و هیچ گاه خطر ناراحت کننده ای نسبت به انقلاب از ناحیه شما مردم نشیده ایم و استان شما با وجود مرز مشترک نا امن با یک کشور همسایه از نظر امنیتی نمونه است.

حداد عادل با اشاره به پروژه های در دست احداث قائن ابراز امیدواری کرد : این پروژه ها هر چه زودتر به بهره برداری برسد.

وی با اشاره به در دست اجرا بودن طرح فولاد با اعتبار 350 میلیارد تومان، توسعه نیروگاه قائن با اعتبار 25 میلیارد تومان، ساخت باند دوم محور بیرجند قائن به اعتبار 18 میلیارد تومان، توسعه بیمارستان 96 تختخوابی قائن، بیش از چهل طرح اقتصادی و احداث دوهزار واحد مسکونی روستایی گفت این طرحها نشان دهنده توجه ویژه دولت عدالت محور به مناطق

محروم کشور است .

بنا بر این گزارش، حدادعادل همچنین از مجتمع فرآوری زعفران و تولید فراورده های لبنی دیدن کرد.