زری اماد کارگردان نمایش «آدمکش» درباره اجرای این اثر نمایشی به خبرنگار مهر گفت: نمایش «آدمکش» برداشتی از نمایشنامه «غرب مغموم» مارتین مک دونا است که از ۲۹ مرداد تا ۲۵ شهریور ماه در سالن ناظرزاده کرمانی تماشاخانه ایرانشهر به صحنه می رود. اتابک نادری، مجید سعیدی، محمود موسوی، مسعود رحیم‌پور، میلاد ثقفی، محمدرضا خرسند، امیرمحمد کوثرخواه، امیرحسین سجادی، امیر رجبی، نیما دهباشی و خودم در این نمایش به ایفای نقش می پردازیم.

وی درباره تغییر نام نمایش توضیح داد: ۲ سال قبل علی پیله ور این متن را به صحنه برده بود و چندی پیش نیز دانیال نمازی این نمایشنامه را در عمارت نوفل لوشاتو اجرا کرده بود به همین دلیل علاقه مند بودم که تغییرات اساسی در کار بدهم و نمایشی متفاوت تر به صحنه ببرم. معتقدم در اجرای هر اثر نمایشی خلاقیت ذهنی کارگردان نیز باید مورد توجه قرار گیرد و روی متن دراماتوری نیز انجام شود که این نمایشنامه نیز قابلیت این تغییرات را داشت.

اماد درباره نمایش خشونتی که در متن مک دونا جاری است، بیان کرد: در اجرا، خشونت ذاتی متن به اندازه ای که ویژگی های شخصیتی کاراکترها حفظ شود، مورد توجه قرار گرفته ولی در دراماتورژی تلاش کردم مهر و انسان دوستی را به جای خشونت وارد کار کنم و در همین راستا در نمایش از آموزه های مسیح و انجیل بهره گرفتم.

این کارگردان تئاتر تاکید کرد: معتقدم در عصری زندگی می کنیم که خشونت در همه جای دنیا همه گیر شده و ما دیگر نباید اصراری به ترویج آن داشته باشیم.

کارگردان نمایش «وصیت‌نامه خانم سارا» در پایان درباره فضاسازی نمایش عنوان کرد: «آدمکش» برخلاف متن مارتین مک دونا که فضایی رئالیستی دارد در فضایی کاملا سوررئال و انتزاعی می گذرد بازیگران نیز در چارچوبی خاص ایفای نقش می کنند و صحنه پردازی نیز با توجه به ۲ اجرایی بودن سالن ناظرزاده کرمانی به صورت مینیمال انجام گرفته است.

نمایش «آدمکش» اجرای عمومی خود را از ۲۹ مردادماه در سالن ناظرزاده کرمانی تماشاخانه ایرانشهر آغاز می کند.