اسکورسیزی باید اسکار بگیرد

مارتین اسکورسیزی و لئوناردو دیکاپریو در ژاپنبا اینکه خیلی ها اسکورسیزی را یکی از اساتید مسلم سینما می دانند، او هرگز نتوانسته برنده اسکار شود، حتی با فیلم هایی مانند "راننده تاکسی" و "گاو خشمگین". با این حال پیش بینی می شود امسال این طلسم شکسته شود. او دوشنبه هفته پیش جایزه گلدن گلوب بهترین کارگردان را از آن خود کرد.
به تازگی انجمن منتقدان فیلم رسانه ای نیز اسکورسیزی را به عنوان بهترین کارگردان و "مردگان" او را به عنوان بهترین فیلم انتخاب کرد. اسکورسیزی در این کنفرانس خبری گفت انتظار دریافت جایزه اسکار را نداشته و افزود: "خیلی وقت پیش با "خیابان های پائین شهر" و "راننده تاکسی" یاد گرفتم که نمی توانی برای گرفتن مجسمه طلایی فیلم بسازی و اگر هم سعی کنی موفق نمی شوی."
در تریلر جنایی "مردگان" غیر از دی کاپریو، جک نیکلسن، مت دیمن و مارک والبرگ هم نقش آفرینی می کنند.
