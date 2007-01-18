درخواست سنیوره برای روابط بهتر با ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، فواد سنیوره پس از گفتگو با عبدالله دوم شاه اردن گفت : ما خواهان ایجاد روابط خوب با همه برادران بر مبنای اصل احترام دوجانبه وعدم مداخله هستیم.

وی دراشاره به حمایت ایران از حزب الله لبنان افزود: هیچ کس نباید از یک حزب در برابردیگری حمایت کند.

سنیوره تصریح کرد: ما خواهان روابط خوب با ایران هستیم، اما بر اساس احترام متقابل و اگرایران می خواهد به لبنان کمک کند، این کار باید ازطریق دولت لبنان انجام شود.

وی گفت: شکست در احترام به حاکمیت و دولت لبنان اشتباه بزرگی خواهد بود.