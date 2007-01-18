  1. بین الملل
  2. سایر
۲۸ دی ۱۳۸۵، ۱۸:۱۳

درخواست سنیوره برای روابط بهتر با ایران

نخست وزیر لبنان امروز پنج شنبه خواستار روابط خوب با تهران بر مبنای اصل احترام متقابل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، فواد سنیوره پس از گفتگو با عبدالله دوم شاه اردن گفت : ما خواهان ایجاد روابط خوب با همه برادران بر مبنای اصل احترام دوجانبه وعدم مداخله هستیم.

وی دراشاره به حمایت ایران از حزب الله لبنان افزود: هیچ کس نباید از یک حزب در برابردیگری حمایت کند.

سنیوره تصریح کرد: ما خواهان روابط خوب با ایران هستیم، اما بر اساس احترام متقابل و اگرایران می خواهد به لبنان کمک کند، این کار باید ازطریق دولت لبنان انجام شود.

وی گفت: شکست در احترام به حاکمیت و دولت لبنان اشتباه بزرگی خواهد بود.

 

 

 

 

کد مطلب 436563

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه