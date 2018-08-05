بعید است ناتوی عربی موفق شود/ هدف آمریکا تغییر نظام ایران است

خبرگزاری مهر- گروه بین الملل: اخیرا منابع آمریکایی و عربی از تلاش دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای تشکیل ائتلاف امنیتی و سیاسی جدید با کشورهای حوزه خلیج فارس، مصر و اردن با هدف مقابله با ایران خبر داده اند و اینکه کاخ سفید خواستار تقویت همکاری با این کشورها در زمینه دفاع موشکی، آموزش نظامی، مبارزه با تروریسم و موضوعات دیگری مانند حمایت از روابط اقتصادی و دیپلماتیک منطقه ای است.

این طرحی است که به گفته مقامات کاخ سفید و خاورمیانه ای نسخه ای از ناتو یا ناتوی عربی است. دولت ترامپ امیدوار است که این ائتلاف که موقتا نام ائتلاف استراتژیک خاورمیانه نامگذاری شده است در جریان نشست ۱۲ و ۱۳ اکتبر سال جاری میلادی در واشنگتن مورد بررسی و رونمایی قرار دهد.

آمریکا با الگوگرفتن از ناتو، در پی تشکیل سازمانی به نام «ائتلاف راهبردی خاورمیانه» است که هدف آن مبارزه با نفوذ ایران در منطقه خاورمیانه است. طرح ایجاد پیمان امنیتی پیش از سفر یکسال قبل ترامپ به عربستان از سوی مسئولان سعودی مطرح شد.

در این راستا خبرنگار مهر گفتگویی با پروفسور «حسین عسکری» استاد دانشگاه جورج واشنگتن آمریکا و مشاور پیشین وزارت دارایی عربستان سعودی انجام داده است که در ادامه می آید.

*قرار است از یک تشکل و ائتلاف نظامی با عنوان ائتلاف استراتژیک در خاورمیانه طی روزهای آتی در واشنگتن رونمایی شود، آمریکا، عربستان، امارات، مصر، اردن و بحرین در این ائتلاف علیه ایران مشارکت می کنند آیا ائتلاف مذکور دارای یک انسجام داخلی به عنوان یک تشکیلات و رژیم نظامی است؟

اگر شما به اعضاء این به اصطلاح ائتلاف نگاه کنید متوجه خواهید شد که آنها – عربستان، امارات ، بحرین – به علاوه دو مزدور منطقه اردن و مصر مظنونین عادی خلیج فارس هستند که ارتش آنها در خدمت کسی است که به کمک های مالی تکیه می کند. این ائتلاف گروهی موثر از کشورهای خلیج فارس نیست بلکه یک گروه مختلط نظامی حمایت شده توسط امریکا و اسرائیل است.

امریکا می خواهد تسلیحات خود را به فروش رساند و نفوذ بیشتری در منطقه خاورمیانه کسب نماید در حالیکه تلاش می کند ایران را تضعیف نموده و تغییر نظام سیاسی در ایران را مهندسی کند.

من باید بگویم که این ائتلاف حتی به عنوان یک اتحاد نظامی سقوط خواهد کرد اگر در مرحله ابتدایی آن با شکست قابل توجه مواجه شود. عربستان سعودی و امارات واقعا نمی خواهند به درگیری نظامی کشانده شوند حتی اگر نتانیاهو ناراحت شود و ترامپ نتواند به اهداف خود برسد.

*آینده این ائتلاف نظامی را در سایه شکست ائتلاف های نظامی گذشته علیه ایران مانند ائتلاف اسلامی علیه تروریسم به سرکردگی عربستان و ائتلافهای صورت گرفته از سوی شورای همکاری خلیج فارس را چگونه ارزیابی می کنید؟

همانطور که من خاطر نشان کردم بعید است این ائتلاف نظامی بتواند موفق شود.

ایران باید تلاش کند اتحادهای معناداری را با ترکیه، افغانستان و قطر ایجاد نماید. همچنین ایران باید اتحاد خود با عراق را تقویت کند. ایران باید به تحولات فعلی به عنوان یک پیام بیداری جهت دویدن سریعتر و طولانی تر نگاه کند. فشارهای سیاسی و اقتصادی افزایش خواهند یافت مگر اینکه دولت ایران اقدامات معنی دار و واقعی را انجام دهد.

*به نظر شما زمان بندی برای اعلام تشکیل این ائتلاف که ۳ هفته قبل از اجرای تحریم ها است چه معنایی دارد؟

پاسخ به این سوال ساده است. متحدان امریکا و اسرائیل یک حمله همه جانبه را علیه ایران تدارک می بینند؛ فشارها از همه طرف.

*در سایه سیاست های رئیس جمهوری آمریکا به نظر می رسد این ائتلاف نظامی زمینه را برای پول گرفتن از کشورهای عربی به بهانه ایران هراسی فراهم می کند نظر شما چیست؟

من با این نظر موافق هستم. اما باید اضافه کنم که دولت ترامپ می خواهد مقادیر زیادی از تسلیحات خود را به فروش رساند جهت توانمند کردن ترامپ، خانواده و متحدان وی با پول عربستان و امارات متحده عربی که از راه فروش نفت به دست می آید. نفتی که متعلق به مردم این کشورهای و نسل های آینده آنها بوده و برای اینکه حاکمان با شکوه زندگی کنند و مزدورانی را بخرند تا آنها را در قدرت حفظ کنند نیست. در عین حال این اتحادی است که هدف از آن افزایش عملیات پنهانی و پوششی امریکا در منطقه و مقابله با نفوذ چین در منطقه خلیج فارس است.

*ائتلاف نظامی مذکور بر پایه نیروی هوایی و دریایی استوار است در حالی که برای موفقیت باید بر نیروی زمینی تکیه کند. این مسئله را چگونه ارزیابی می کنید؟

شما درست می گویید اما این در واقع تمام آن چیزی که رخ خواهد داد نیست. به نظر من اگر حمله نظامی علیه ایران رخ دهد اتفاقات زیر رخ خواهد داد:

تضعیف اقتصاد ایران تا حد ممکن جهت تقویت شورش ها ی داخلی، افزایش عملیات پوششی و پنهانی امریکا و اسرائیل در منطقه، آغاز درگیری نظامی و دنبال کردن آن توسط کمپین بمب گذاری گسترده و سپس امید برای افزایش قیام داخلی جهت سقوط نظام سیاسی در ایران.

*ایران این اقدامات را چگونه باید ببیند؟

باید دوباره به ایرانی ها در مورد توانایی های حکومت و تعهد آن به بهبود شرایط اقتصادی و از بین رفتن فساد قوت قلب داده شود. اعضاء ارشد دولت باید فداکاری شفاف و واقعی داشته باشند و بتوانند بر تعهد خود تاکید کنند.

حکومت نیاز دارد حمایت کامل مردم را داشته باشد اگر می خواهد در مقابل این حمله موفق شود. در حال حاضر مردم ایران باید جنگ ایران و عراق و نقش خصمانه تمامی کشورهای عرب علیه ایران به جزء سوریه و قدرتهای غربی به رهبری امریکا را به خاطر آورند.

ایران انتخاب چندانی ندارد و باید پول و حمایت کافی به متحدان خود در منطقه بپردازد اگر واقعا خواهان اعمال فشار بر ائتلاف عربی است. بله شرایط اقتصادی بسیار بد است و حکومت ایران باید با واقعیت ها مواجه شود اما ایرانی ها باید در مورد ائتلاف و اهداف آن هوشیار باشند.