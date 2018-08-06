  1. بازار
  2. بازار
۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ۹:۵۷

از فروش بخشی از سهام شرکت انرژی سپهر بدست آمد؛

سود آتی ۱۱.۲ هزار میلیارد ریالی بانک صادرات

سود آتی ۱۱.۲ هزار میلیارد ریالی بانک صادرات

​بانک صادرات ایران جزئیات بیشتری از واگذاری ٥١ درصد از سهام شرکت انرژی سپهر را منتشر کرده است.

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر و به نقل از  بانک صادرات ایران، بر اساس اطلاعیه منتشر شده در کدال، بانک صادرات ایران ٥١ درصد از سهام (حدود پنج میلیارد سهم) خود را در شرکت انرژی سپهر به قیمت هر سهم ٢٧٠٠.٤ ریال به شرکت پترو فرهنگ واگذار کرده است. به این ترتیب درصد مالکیت این بانک از سهام شرکت یادشده، از ٩٧.٦ درصد به ٤٦.٦ درصد کاهش یافته است.

واگذاری سهام شرکت انرژی سپهر در راستای رعایت مفاد دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار بانک مرکزی جمهوری اسلامی و همچنین الزامات قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور صورت گرفته است.

ارزش واگذاری یادشده ١٣.٧ هزار میلیارد ریال است در حالی که بهای تمام‌شده سهام واگذارشده در دفاتر این بانک معادل ٤.٩ هزار میلیارد ریال بوده است. به این ترتیب سود حاصل از واگذاری برای بانک صادرات ایران ٨.٧ هزار میلیارد ریال محاسبه شده است.

از آنجایی که مبلغ کل قرارداد ٢٥ هزار میلیارد ریال بوده و مبلغ ٦٨٨ میلیارد ریال آن نقداً و مابقی به‌صورت اقساط پرداخت خواهد شد، لذا سود سال‌های آتی اقساط مذکور به میزان ١١.٢ هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود.

کد مطلب 4365721

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها