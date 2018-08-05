۱۴ مرداد ۱۳۹۷، ۹:۵۵

نمایش «آهنگ های شکلاتی» در رودسر به روی صحنه می رود

رودسر- نمایش «آهنگ های شکلاتی» به کارگردانی «محسن پورنظری» از ۱۱ تا ۱۹ مرداد ماه در شهرستان رودسر به روی صحنه می رود.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش «آهنگ های شکلاتی» به کارگردانی «محسن پورنظری» و نویسندگی زنده یاد «اکبر رادی» از نمایشنامه نویسان بزرگ کشور و استان گیلان در شهرستان رودسر به روی صحنه می رود.

این نمایش از ۱۱ تا ۱۹ مرداد ماه در آمفی تئاتر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رودسر به روی صحنه می رود.

«آهنگ‌های شکلاتی» ماجرای یک گفتگوی شبانه میان پیرمرد و جوان که این جوان از خانه فرار کرده و دلایل این فرار موضوع این گفتگوی شبانه است.

علاقمندان می توانند برای دیدن این نمایش در روزهای ذکر شده رأس ساعت ۱۹ عصر در محل پلاتوی شهید نظام دوست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رودسر مراجعه کنند.

