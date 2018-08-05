۱۲۱ روستای استان زنجان با مشکل آب شرب مواجه هستند

رضا کابلی در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت آب شرب در روستاهای استان زنجان اشاره کرد و افزود: از ۹۵۰ روستای استان زنجان ۱۲۱ روستا با مشکل آب شرب مواجه هستند.
وی به آبرسانی به روستاهای موردنظر اشاره کرد و گفت: آبرسانی به روستاهای موردنظر با تانکر صورت میگیرد که بسیار دشوار و هزینهبر است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان زنجان گفت: علت کمبود آب در این روستاها تأثیرات خشکسالی و تغییرات اقلیمی است و برنامههای شرکت آب و فاضلاب روستایی استان زنجان برای رفع این مشکل سطحبندی کردن روستاها میباشد.
کابلی تأکید کرد: یک سری روستاها سطح یک میباشند که با توجه به نیاز آبی روستاها و نیاز آب شرب آب است که با همراهی و مدیریت الگوی مصرف آب شرب توسط روستائیان مشکلی نداریم.
وی افزود: اقدامات فرهنگی برای مدیریت مصرف آب شرب در روستاها توسط شرکت انجامشده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان زنجان تصریح کرد: در روستاهای سطح دو پروژههایی از محل اعتبارات ملی و استانی و مشارکتی مردم در دست اقدام است که ۳۱ شهریورماه به بهرهبرداری میرسد.
کابلی افزود: در روستاهای سطح که فاقد تأسیسات آبرسانی هستند و شامل روستاهای زیر ۲۰ خانوار جمعیت میباشد که با اجرای پروژهها در این روستا مشکل آب شرب حل میشود.
وی تصریح کرد: تا پایان تابستان مشکل آب شرب ۶۰ روستا در استان زنجان حل میشود و عملیات اجرایی برای تحقق این امر مهم در حال انجام است و برخی از اقدامات هم انجامشده است.
