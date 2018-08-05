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۱۴ مرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۲۱

مسئول شبکه فراهم آوری پیوند اعضا دانشگاه علوم پزشکی زنجان:

زنجان رتبه نخست اهدای عضو در کشور را دارد/اهدای ۲۵ ارگان حیاتی

زنجان رتبه نخست اهدای عضو در کشور را دارد/اهدای ۲۵ ارگان حیاتی

زنجان-مسئول شبکه فراهم آوری پیوند اعضا دانشگاه علوم پزشکی زنجان گفت:طی چهار ماهه سال جاری ۲۵ مورد از ارگان حیاتی به بیماران نیازمند در زنجان اهداشده ودر بحث اهدای عضو رتبه نخست را دارد.

رؤیا قهرمانی در گفتگو با خبرنگار مهر  به اهدای عضو در استان زنجان اشاره کرد و گفت: طی چهار ماهه سال جاری ۸ مورد رضایت اهدای عضو انجام‌شده که ۷ مورد موفق به اهدای عضو محقق شده است.

وی اظهار کرد: در همین بازه زمانی ۲۵ مورد از ارگان حیاتی به بیماران نیازمند اهداشده است.

مسئول شبکه فراهم آوری پیوند اعضا دانشگاه علوم پزشکی زنجان ابراز کرد: استان زنجان در بحث اهدای عضو رتبه نخست کشوری را دارد.

قهرمانی تأکید کرد: طی سال گذشته ۲۱ مورد رضایت به اهدای عضو در استان زنجان انجام گرفت که ۲۰ مورد موفق به اهدای عضو شد و ۷۵ ارگان حیاتی به بیماران نیازمند اهداء شد.

وی بر تقویت فرهنگ اهدای عضو در استان تأکید کرد و افزود: باید تلاش شود فرهنگ اهدای عضو از بیماران مرگ مغزی در جامعه توسعه یابد.

مسئول شبکه فراهم آوری پیوند اعضا دانشگاه علوم پزشکی زنجان گفت: اهدای عضو بیمار مرگ مغزی طبق شرایط و فرآیندهای خاص انجام می‌شود و نبود بیماری‌های مزمن ازجمله سرطان، دیابت و حداکثر سن ۶۵ سال متوفی ازجمله شرایط مهم برای اهدای عضو است. 

قهرمانی تأکید کرد: خوشبختانه در استان زنجان اهدای عضو بسیار خوب بوده و فرهنگ‌سازی خوبی در این زمینه در استان انجام‌شده است.

کد مطلب 4365822

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