زنجان رتبه نخست اهدای عضو در کشور را دارد/اهدای ۲۵ ارگان حیاتی

رؤیا قهرمانی در گفتگو با خبرنگار مهر به اهدای عضو در استان زنجان اشاره کرد و گفت: طی چهار ماهه سال جاری ۸ مورد رضایت اهدای عضو انجام‌شده که ۷ مورد موفق به اهدای عضو محقق شده است.

وی اظهار کرد: در همین بازه زمانی ۲۵ مورد از ارگان حیاتی به بیماران نیازمند اهداشده است.

مسئول شبکه فراهم آوری پیوند اعضا دانشگاه علوم پزشکی زنجان ابراز کرد: استان زنجان در بحث اهدای عضو رتبه نخست کشوری را دارد.

قهرمانی تأکید کرد: طی سال گذشته ۲۱ مورد رضایت به اهدای عضو در استان زنجان انجام گرفت که ۲۰ مورد موفق به اهدای عضو شد و ۷۵ ارگان حیاتی به بیماران نیازمند اهداء شد.

وی بر تقویت فرهنگ اهدای عضو در استان تأکید کرد و افزود: باید تلاش شود فرهنگ اهدای عضو از بیماران مرگ مغزی در جامعه توسعه یابد.

مسئول شبکه فراهم آوری پیوند اعضا دانشگاه علوم پزشکی زنجان گفت: اهدای عضو بیمار مرگ مغزی طبق شرایط و فرآیندهای خاص انجام می‌شود و نبود بیماری‌های مزمن ازجمله سرطان، دیابت و حداکثر سن ۶۵ سال متوفی ازجمله شرایط مهم برای اهدای عضو است.

قهرمانی تأکید کرد: خوشبختانه در استان زنجان اهدای عضو بسیار خوب بوده و فرهنگ‌سازی خوبی در این زمینه در استان انجام‌شده است.