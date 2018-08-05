گمرک ایران به دنبال ایجاددروازه مشترک مرزی و تبادل الکترونیکی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل گمرکات کردستان، جلسه ای به منظور رفع مشکلات تجاری در گمرک باشماق مریوان با حضور مدیر کل دفتر همکاری های بین الملل گمرک جمهوری اسلامی ایران، مدیر کل گمرکات استان کردستان، مدیر کل گمرک کرمانشاه، رایزن بازرگانی ایران در اقلیم کردستان عراق، کنسول گری ایران در سلیمانیه، هیات اعزامی از گمرک ایران و جمعی از مدیران گمرکات مرزی بامدیر کل اجرایی گمرک اقلیم و مدیران گمرکات مرزی اقلیم کردستان، هم مرز با ایران درگمرک باشماق ایران برگزار شد.

مدیر کل گمرکات استان کردستان در این جلسه گفت: امیدواریم توافقات و نتایج حاصله ضمن کاهش هزینه های سر بار تجاری و گمرکی در رویه های صادرات و ترانزیت در مرز باشماق، به سایر مرزهای همجوار نیز تعمیم یابد.

بختیار رحمانی پور عنوان کرد: وجود گلوگاه ها و ایست بازرسی های موجود بین دو مرز یکی از مسائل و مشکلات مطرح و مورد اعتراض بازرگانان و تجار است که موجب تاخیر در زمان تشریفات گمرکی و تبادل و ترخیص کالا شده است.

وی یکی از سیاست های گمرک جمهوری اسلامی ایران را ایجاد دروازه مشترک مرزی و تبادل الکترونیکی و اینترنتی برای رفع موانع و مشکلات تجار و مسافران در تردد و جابجایی کالا و انجام تشریفات گمرکی در حداقل زمان ممکن ذکرکرد.

حسین کاخکی، مدیر کل دفتر همکاری های بین الملل هم در این جلسه نیز برلزوم انجام تبادل الکترونیکی دستگاه ایکس ری درگمرکات مرزی تاکید کرد وگفت: با اعتماد گمرکات مرزی دو کشور همجوار و ایجاد دروازه مشترک مرزی در بحث کنترل الکترونیکی و استفاده از اسناد مشترک در کنترل دستگاه ایکس ری نه تنها تسریع زمان تبادل کالا و کاهش هزینه های صادراتی و وارداتی و جلب رضایت اربابان رجوع گمرک را در گام نخست در پی خواهد داشت، این امر مسیر را جهت برداشتن قدم های بعدی و پیگیری تبادل الکترونیکی اسناد و اطلاعات اظهار نامه های گمرکی نیز تسهیل خواهد کرد.



گفتنی است، در پایان طرفین ضمن توافق بر تبادل الکترونیکی اطلاعات و داده ها و تصاویر ایکس ری مقرر کردند حداکثر طی یک ماه آینده با معرفی نمایندگان گمرکات دو طرف کمیته مشترک را تشکیل دهند.

همچین مقررشد نشست مشترک مرزی طرفین در سطح مدیران گمرکات هم مرز کشور با گمرکات اقلیم کردستان حداکثر طی سه ماه آینده برگزار شود.