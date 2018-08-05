شهرداری لواسان در مقابله با کوه خواری و زمین خواری پیشقدم شود

حجت الاسلام سید سعید لواسانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص سودجویی برخی افراد در لواسان و بهره برداری غیرمجاز از زمین های این شهر اظهار داشت: عده ای سودجو به کوهخواری، تپهخواری و زمینخواری و ساخت ویلا و ابنیه در زمینهای منابع طبیعی و امثال آن یا ساخت اضافه بنا برخلاف قانون روی آوردند.
وی با بیان این که باید با این افراد مبارزۀ قاطع و انقلابی کرد، گفت: دولت و مراکز دولتی مانند منابع طبیعی و محیط زیست و ادارۀ مسکن و فرمانداری و بخشداری و شورای شهر و شهرداری باید در مقابله با این سودجویان اقدام جدی کنند، مسئولان بالادستی و مراکز نظارتی، قوۀ قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور نیز می بایست، با قاطعیت با این پدیده مقابله کنند و اجازه ندهند، یک عده سوءاستفادهچی ثروت ملی و منابع ملی مردم را به تاراج ببرند.
امام جمعه لواسان با بیان این که جلسات متعدد و پشتسرهم جلسه، بدون اقدام عملی فایده ای ندارد، گفت: بحث حفظ حقوق بیتالمال است، اقدام عملی باید کرد، اقدامات هم نباید دیرهنگام و کماثر باشد، با تاراجگران بیت المال باید با قاطعیت برخورد کرد، همۀ فرآیندها نیز باید به طور شفاف در منظر مردم باشد، با گسترش فضای نرمافزاری و دانش وسیع شبکه در کشور ایجاد سامانههای شفافیت خیلی آسان است، فقط عزم میخواهد.
لواسانی خواستار پیش قدم شدن شهرداری و شورای شهر لواسان برای مقابله با سوء استفاده از منابع ملی در این شهر شد و گفت: ما برای چنین اقدامی از آنان پیشتیبانی میکنیم.
وی ادامه داد: باید مراقب باشیم که در این فضا ما خودمان وارد کارهای غیرقانونی یا کارهایی که بر مردم فشار میآورد، نشویم که حتماً در این امتحان الهی باختهایم. ثانیاً نظارت مردمی یکی از قویترین ابزار نظارت است که همۀ ما باید خودمان را مسئول بدانیم اوضاع را نظارت کنیم و آنچه لازم است به مسئولان تذکر و گزارش بدهیم.
امام جمعه لواسان با بیان این که برای حل مشکلات موجود نیاز به اعتماد بهنفس و امید بالا داریم، افزود: نباید توی دلمان خالی شود، آلمان تورم ۲هزار برابر را تجربه کرده است، بهگونهای که بهای یک قرص نان ۲ هزار مارک بود، خوب این وضع ملت آلمان را قویتر از گذشته کرد، موفقیت نه تنها دور از دسترس نیست، بلکه با اقتصاد مقاومتی و درونزا قطعی است.
لواسانی گفت: ما تاکنون دربرابر دشمن عنود خود مقاومت کردهایم و هرگز تسلیم نشدیم، باز هم میتوانیم مقاومت کنیم، به شرط اینکه به وظیفۀ خودمان عمل کنیم.
وی از مردم خواست تا در مصرف آب و برق و گاز صرفه جویی کنند و گفت: نباید در مصارف داخلی خود، در مخارج روزمره و مهمانیها و مجالس مختلف عروسی و دیگر موارد صرفهجویی را فراموش کرد، فرهنگ اسراف را از قاموس خودمان بزداییم و به جای آن فرهنگ صرفهجویی و استفاده درست و منطقی از منابع خود داشته باشیم، بهویژه در این زمان روی آب و برق تأکید بیشتری است.
