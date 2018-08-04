تظاهرات صهیونیست ها در سرزمین های اشغالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، ده ها هزار صهیونیست برعلیه تصویب قانون موسوم به «کشور ملی یهود» در تل آویو تظاهرات کردند.

حاضران در این تظاهرات که در مرکز شهر تل آویو برگزار شد با سر دادن شعار اعتراض خود را به این قانون نشان دادند.

در بیانیه پایانی این تظاهرات آمده است: قانون کشور ملی، باعث می‌شود که نژادپرستی، تبعیض و تفرقه به بخش جدایی‌ناپذیر از زندگی‌های ما تبدیل شود. علاوه‌ بر آن، نژادپرستی و تبعیض در حال تبدیل شدن به مرکز تمایلات کابینه اسرائیل است.

گفتنی است که کنست رژیم صهیونیستی اخیرا لایحه تبعیض‌آمیز «کشور یهود» را به طور نهایی تصویب و به قانون تبدیل کرد. ۶۲ نفر از نمایندگان کنست به این قانون رای موافق، ۵۵ نفر رای مخالف و ۲ نفر هم رای ممتنع دادند.

این قانون تبعیض‌ آمیز که به نام «کشور یهود» نیز شهرت دارد، سرتاسر سرزمین فلسطین را کشوری فقط برای صهیونیست‌ها دانسته و فلسطینیان را از تمام حقوق شهروندی و انسانی خود محروم می‌ کند. قانون مذکور توسعه شهرک‌سازی در اراضی اشغالی فلسطین را یک ارزش ملی دانسته و بر ارتقای این شهرک‌ها تاکید می‌کند.