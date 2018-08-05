هماهنگی خوبی با حماس درباره مسائل فلسطین داریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، «خضر حبیب» یکی از رهبران جنبش جهاد اسلامی خاطرنشان کرد که هماهنگی ها با جنبش حماس در خصوص مسائل فلسطین و کاهش بحران های موجود در غزه در سطح عالی جریان دارد.

وی افزود: مذاکرات جاری با هماهنگی، تفاهم و رایزنی در سطح عالی میان دو جنبش صورت می گیرد و امکان ندارد بدون توافق میان حماس، جهاد اسلامی و جبهه خلق توافقی درباره اوضاع سیاسی صورت گیرد و تمامی هماهنگی ها میان این سه طرف از طریق مشارکت و توافق صورت می گیرد. تمامی مسائل مربوط به تظاهرات های حق بازگشت با هماهنگی عالی صورت می گیرد و نشانه های روشنی از تحقق اهداف این تظاهرات ها در آینده نزدیک به چشم می خورد.

این رهبر جهاد اسلامی درباره اتهامات تشکیلات خودگردان فلسطین و تردید آن درباره مذاکرات جاری با هدف کاهش شدت محاصره غزه نیز اظهار داشت که «ما آرزو داشتیم و تلاش کردیم که آشتی واقعی در فلسطین صورت گرفته و به اوضاع داخلی سر و سامان داده شود و اگر در این مسیر عدم همکاری و تعللی در عرصه اجرا صورت گیرد، از جانب تشکیلات خودگردان فلسطین است».

حبیب خاطرنشان کرد که تشکیلات خودگردان در اجرای توافقات ملی تردید ایجاد می کند و حق ندارد که دیگران را به اجرای برنامه های خارجی متهم کند.

وی تاکید کرد که «ما هیچ جدیتی از تشکیلات خودگردان و جنبش فتح در اجرای توافق آشتی ندیدیم و این مساله بر اوضاع فلسطین تاثیر منفی گذاشت. ما نیازی به توافقات جدید نداریم و تنها نیازمان اجرای پیشنهادات طرف مصری و عدم مخالفت یا وضع پیش شرط برای آنها است.