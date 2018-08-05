حجتالاسلام حسین کمیلی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامههای فرهنگی نیمه دوم سال جاری بیان کرد: برگزاری ۷۰ نشست نماز شناسی و شیوه های دعوت به نماز از جمله برنامههای پیشبینی شده است.
وی از برگزاری مسابقه کتابخوانی خبر داد و افزود: برگزاری اجلاس استانی نماز از دیگر برنامههای پیشبینی شده است.
حجتالاسلام کمیلی بیان کرد: برگزاری دوره تربیت مربی کودک و نوجوان ویژه مربیان، برگزاری دوره معارف نماز ویژه اصناف و توانمندسازی معلمین دوره ابتدایی از دیگر برنامههای پیشبینی شده است.
مدیر ستاد اقامه نماز خراسان جنوبی از اجرای طرح نیک ویژه مربیان مهدکودکها خبر داد و گفت: این طرح تاکنون برای ۸۰ مربی مهدکودکی اجرایی شده است.
وی اجرای طرح یاوران نماز، دوره آموزشی قرآن، نماز و معنویت با همکاری دانشگاه فرهنگیان و اجرای طرح نماز کلید بهشت را از دیگر برنامههای پیشبینیشده دانست.
حجتالاسلام کمیلی با اشاره به فراخوان بیست و هفتمین اجلاس سراسری نماز با عنوان «شیوه ها و مهارت های دعوت به نماز» بیان کرد: این اجلاس در محورهای شیوههای انس کودکان با نماز در مهدهای کودک، مهارتهای دعوت به نماز در مدارس و دانشگاهها و راههای دعوت به نماز در خانواده برگزار میشود.
حجتالاسلام کمیلی ادامه داد: روشهای دعوت همسالان به نماز، راههای دعوت به نماز در فضای مجازی و رسانه، شیوهها و مهارتهای دعوت به نماز در ادارات و روشها و مهارتهای مبلغین و روحانیون در دعوت به نماز از دیگر موضوعات این اجلاس است.
وی بیان کرد: علاقمندان میتوانند آثار خود را در قالبها آثار ادبی و هنری شامل کتاب، مقاله، شعر، رمان، قصه و خاطره، فیلمنامه، نمایشنامه، فیلم کوتاه، مستند و پویانمایی، موشن گرافی و طرحهای گرافیت ارائه دهند.
حجتالاسلام کمیلی بیان کرد: همچنین شرکتکنندگان میتوانند آثار خود را در قالب محصولات نرمافزاری و سختافزاری کمک آموزشی ارائه دهند.
مدیر ستاد اقامه نماز خراسان جنوبی با بیان اینکه پایان مهرماه سال جاری آخرین مهلت شرکت در فراخوان این اجلاس است، گفت: ثبتنام و ارسال آثار از ۱۵ تیرماه جاری از طریق سامانه www.qunoot.ir مورد پذیرش است.
حجتالاسلام کمیلی با بیان اینکه به ۱۱۰ نفر برگزیده فراخوان هدیه داده میشود، گفت: هشت کمکهزینه سفر به عتبات عالیات و انگشتری متبرک مقام معظم رهبری، ۳۲ کمکهزینه سفر به مشهد مقدس و ۷۰ تفسیر یک جلدی قرآن کریم و کارت هدیه نقدی از جمله هدایای پیشبینیشده است.
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