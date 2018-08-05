کشفیات داروی قاچاق در کردستان ۴۷ درصد افزایش داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا میرزایی امروز یکشنبه در چهارمین جلسه کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالاو ارز استان که در سالن شهدای دولت استانداری تشکیل شد، به ارائه گزارشی از آمار کشفیات قاچاق در چهار ماهه امسال پرداخت و گفت: ۱۰ میلیون و ۹۰۳ هزار و ۹۴۰ نخ سیگار در این مدت کشف شد که پر مقایسه با مدت مشابه آن در سال گذشته ۶۳ درصد کاهش داشته است.

وی میزان کشفیات لوازم آرایشی و بهداشتی را ۲۶۹ هزارو ۹۷۵قلم خواند و عنوان کرد: کشفیات لوازم آرایشی و بهداشتی در چهارماهه امسال نسبت به مدت مشابه آن در سال قبل ۶۳ درسد کاهش داشته است.

وی ادامه داد: یک میلیون و ۷۳۴ هزار و ۸۳۶ قلم دارو در استان کشف شده که ۴۷ درصد نسبت به چهار ماهه سال گذشته افزایش داشته است‌.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالاو ارز کردستان اضافه کرد: دو هزار و ۴۵۹ دستگاه موبایل هم در این مدت در استان کشف شده که ۸۱ درصد کاهش داشته است‌

میرزایی از افزایش ۳۰ درصدی کشفیات سوخت در استان خبر داد و گفت: در این چهار ماهه ۵۴۸ هزار و ۱۳۱ لیتر سوخت در استان کشف شده است.

وی بیان کرد: کشفیات تجهیزات دریافت ماهواره هم با ۱۵ هزار و ۱۱ دستگاه نسبت به چهار ماهه گذشته ۲۵ درصد کاهش داشته است.

وی تعداد کل پرونده های متشکله را هزار و ۶۳۳ فقره خواند و عنوان کرد: این تعداد ۱۳ درصد نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته کاهش داشته است.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالاو ارز کردستان با اشاره به اینکه در چهار ماهه نخست امسال ۹۳۹ متهم دستگیر شده است، اظهارداشت: ۳۳ باند قاچاق هم در این مدت متلاشی شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل۱۳ درصد افزایش داشته است.