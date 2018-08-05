۱۴ مرداد ۱۳۹۷، ۸:۲۰

عملیات موشکی و پهپادی یمنی ها علیه مواضع متجاوزان در ساحل غربی

عملیات موشکی و پهپادی یمنی ها علیه مواضع متجاوزان در ساحل غربی

یگان موشکی و پهپادی نیروهای مقاومت یمن طی عملیات مشترک خود مواضع متجاوزان در ساحل غربی را هدف قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یگان موشکی و پهپادی نیروهای مقاومت یمن شب گذشته موفق شدند طی یک حمله مشترک مواضع عناصر وابسته به ائتلاف متجاوز سعودی را در ساحل غربی هدف قرار دهند.

یک منبع نظامی تاکید کرد که عملیات مشترک نیروهای یمنی بعد از جمع آوری اطلاعات دقیق در خصوص مواضع و محل تجمع عناصر متجاوز در ساحل غربی صورت گرفت.

بر اساس این گزارش بعد از حمله مذکور، عناصر متجاوز با مشاهده تعداد زیاد تلفات خود دچار هراس و دستپاچگی شدند.

نیروهای مقاومت یمن روز گذشته نیز طی یک عملیات پایگاه هوایی ملک خالد واقع در خاک عربستان را با استفاده از پهپاد «قاصف ۱» هدف قرار دادند.

