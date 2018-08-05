توقیف خودرو پژو پارس با بیش از ۱۳ میلیون ریال خلافی

سرهنگ بهروز آزادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ماموران پلیس راهور شهرستان ، طرح رصد و پایش خلافی خودروها در شهر لومار به مدت یک هفته به اجرا گذاشتند که یک دستگاه خودرو پارس سفید رنگ با خلافی بیش از حد مجاز شناسایی شد.

وی افزود: ماموران پلیس، یک دستگاه خودرو پژو پارس با پلاک مشخص را توقیف کردند که در برسی سامانه ثبت تخلفات راهور مشخص شد که این خودرو دارای مبلغ ۱۳میلیون و ۳۰۰ هزار ریال جریمه پرداخت نشده است که جهت سیر مراحل قانونی روانه پارکینگ شد.

فرمانده انتظامی شهرستان سیروان تصریح کرد: برابر تبصره ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات راهور، خودرو توقیف و جهت انجام تشریفات قانونی تحویل پارکینگ شد.