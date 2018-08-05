صادرات از مرزهای کرمانشاه ۴۵ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل حیدری در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در ۴ ماهه نخست سالجاری ۸۰۰ میلیون و ۶۷۱ هزار و ۱۲۰ دلار کالا به وزن یک میلیون و ۶۷۲ هزار و ۷۶۹ تن از طریق مرزی استان کرمانشاه به خارج از کشورصادر شد است.

وی افزود: این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ ارزش رشد ۴۵ درصدی و از حیث وزن نیز رشد ۲۱ درصدی داشته است.

مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه گفت: از مجموع ۸۰۰ میلیون و ۶۷۱ هزارو ۱۲۰ دلار کالا به وزن یک میلیون و ۶۷۲ هزار و ۷۶۹ تن در ۴ ماهه نخست سالجاری ، ۳۸۹ میلیون و ۳۳۷ هزارو ۷۸۳ دلار آن با وزن ۳۹۸ هزارو ۹۳۲ تن از طریق گمرک بازارچه مرزی سومار به خارج از کشور صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از حیث ارزش ۸۶ درصد و ار حیث وزن نیز ۶۶ رشد داشته است.

وی بیان داشت: در این مدت صادرات خروجی از گمرک پرویزخان ۳۱۹ میلیون و ۹۴۵ هزارو ۵۷۴ دلارکالا به وزن ۹۱۱ هزارو ۲۳ تن می باشد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از حیث ارزش ۳۷ درصد افزایش و ازلحاظ وزنی رشد ۴۶ درصدی داشته است.

حیدری تصریح کرد : صادرات خروجی از گمرک خسروی نیز ۲۷ میلیون و ۲۳۲ هزارو ۹۶۰ دلار کالا به وزن ۱۱۳ هزارو ۹۶۹ تن است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از حیث ارزش ۴۷ درصد واز لحاظ وزن ۱۳ درصد افزایش داشته است.

مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه افزود: میزان صادرات خروجی از گمرک بازارچه مرزی شیخ صله را ۴۸ میلیون و ۶۹۱ هزارو ۲۳۰ دلار کالا به ون ۷۲ هزارو ۷۶۲ تن است.

وی بیان کرد: در ۴ ماهه نخست سالجاری میزان صادرات خروجی از گمرک بازارچه مرزی شوشمی ۱۵ میلیون و ۴۶۳ هزارو ۵۷۳ دلارکالا به وزن ۱۷۶ هزارو ۸۲ تن است.

حیدری عمده کالاهای صادراتی از طریق این گمرکات را لوازم خانه داری و پاکیزگی ،کولرهای آبی ، سیب زمینی محفوظ شده ، رول نایلون پلاستیکی ، انواع کاشی و سرامیک ، ظروف ملامین ، گرید لوله به صورت پودر، گوجه فرنگی تازه یا سردکرده ، انواع بستنی ، کیسه پلاستیکی بیان کرد.