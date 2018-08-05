کشف ۴ فقره سرقت در ایوان

سرهنگ سعید عالی پور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به دنبال وقوع چند فقره سرقت های مختلف در شهر ایوان موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

وی اضافه کرد: ماموران پلیس آگاهی ایوان با اشرافیت اطلاعاتی و استفاده از شگردهای خاص پلیسی ،سارقان و مخفیگاه آنها را شناسایی کردند.

سرهنگ عالی پور تصریح کرد: تلاش گران عرصه نظم و امنیت در ۲ عملیات پلیسی موفق شدند این سارقان حرفه ای را دستگیر کنند.

وی با اشاره به اینکه در تحقیقات بعمل آمده،سارقان به ۴ فقره سرقت ساختمان های در حال احداث و مغازه در شهر ایوان اعتراف کردند، گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده تحویل محاکم قضایی شدند.

وی در پایان به شهروندان توصیه کرد:با رعایت توصیه ها و هشدارهای پلیسی،راه هر گونه سوء استفاده را بر سارقان سلب کنند.