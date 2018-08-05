خبرگزاری مهر - گروه استان ها: خطر از رگ گردن هم به ساکنان اطراف دریاچه ولشت نزدیکتر است، فعالیتی که از سوی معدن داران در منطقه پل زغال صورت می گیرد، تیری بر قلب امنیت ساکنان منطقه است. اما گویا فریادهای دادخواهی مردم این منطقه در میان صداهای معدن داران منطقه گم شده و به گوش مسئولان نمی رسد.

حامیان محیط زیست و منابع طبیعی بارها برای متوقف کردن برداشت شن و ماسه و تخریب طبیعت منطقه اعتراضاتی را در سطح استان مازندران و کشور انجام داده اند اما صدای گوش خراش لودرها که روز و شب در منطقه شنیده می شود ، حاکی از آن است که تاکنون توفیقی دراین مهم به دست نیاورده اند، هر بار که تن کوه و جنگل های اطراف دریاچه ولشت با انفجارهای مهیب معدن داران می لرزد بیم آن می رود که فاجعه ای هولناک رخ دهد.

سونامی سرازیر شدن دریاچه به سمت روستاها و مناطق اطراف ، زندگی ساکنان را با کابوسی هولناک همراه کرده است. کودکان این منطقه حتی در خواب هم از وحشت اینکه نکند اسیر خشم دریاچه ولشت شوند و طومار زندگی شان در هم بپیچد، آرامش ندارند. دهیاران و بخشداران منطقه بارها برای ممانعت از این نوع آسیب زدن ها به طبیعت به صورت مکتوب وشفاهی و یا اخیرا در فضای مجازی اعتراضاتی را انجام داده اند. حتی برای بررسی دقیق تر این ماجرا جلساتی در فرمانداری چالوس برگزار شد اما خروجی آن چندان امید بخش نبود و باز هم رفت و آمد کامیونها تن و جان کوه را می شکافد تا زندگی برای ساکنان منطقه لذت گذشته را نداشته باشد.

چه دست هایی از طبیعت کشی ها حمایت می کنند ؟

موضوعی که برای ساکنان منطقه و دوستداران محیط زیست و منابع طبیعی ابهام آلود باقی مانده این است که چه دست هایی در پس پرده از این طبیعت کشی ها حمایت می کنند که تمام نارضایتی ها تاکنون ابتر مانده و نه تنها صدای فریاد های تظلم خواهی ساکنان منطقه به هیج جا نمی رسد، بلکه اخیرا پروانه جدیدی برای توسعه بخش وسیعی از معدن شن و ماسه صادر شده است که در صورت عملیاتی شدن آن و آغاز بهره برداری ، باید شاهد یک فاجعه زیست محیطی عظیم باشیم که شاید علت نگرانی های مردم منطقه نیز از پیامدهای همین تصمیم مسئولان است!

برعملکرد معدن داران نظارت می شود!

انجمن معدن خانه صنعت ومعدن غرب مازندران بر این باور تاکید دارد که دریاچه ولشت از سوی سازندگان ساختمان و حوالی دریاچه تهدید می شود و فعالیت های معدن داران که در پایین دست دریاچه واقع شده اند تهدیدی برای دریاچه و ساکنان منطقه محسوب نمی شود. همچنین عقیده دارد که بر عملکرد معدن داران به صورت علمی و دقیق نظارت صورت می گیرد و ریزگردهای ایجاد شده در جریان فعالیت های برداشت کنندگان در معادن کنترل شده است و مشکلی را برای مردم و طبیعت منطقه ایجاد نخواهد کرد.

این در حالی است که جمعی از اعضای شوراهای اسلامی ، دهیاران و حامیان محیط زیست بخش مرزن آباد چالوس با امضای طوماری ضمن ابراز نگرانی از پیامدهای سوء زیست محیطی ناشی از فعالیت شهرک تولیدی ماسه در دره پل زغال خواستار پیگیری مسئولان برای لغو فعالیت این شهرک شدند. تهیه کنندگان این طومار ، احتمال تخریب دریاچه ولشت ، ریزش ، رانش زمین های اطراف و در پی آن طغیان آب به سمت چالوس ، آلاینده های زیست محیطی و صوتی ، نابودی چشم اندازهای طبیعی و نیز خسارت های جبران ناپذیر به بخش کشاورزی و گردشگری ، آلودگی رودخانه حفاظت شده چالوس و درپی آن تهدید آبزیان موجود دراین رودخانه و نیز ابتلا روستائیان این بخش به انواع بیماری به دلیل ریزگردهای ان را از پیامد های منفی فعالیت این شرکت در این منطقه برشمردند.

هیچ اقدامی برای نجات «دریاچه ولشت» از این چالش مرگ بار صورت نگرفته است

سعدی فاخری یکی از فعالان زیست محیطی است. او بر این باور است پساب این کارگاه شن و ماسه علاوه بر آلودگی که برای رودخانه ایجاد می کند، دقیقا در هزار متری «ولشت» قرار دارد و این درحالیست که طبق قانون برداشت از خاک های این منطقه تا دو کیلومتر اطراف دریاچه ممنوع است. طی چند سال گذشته برای جلوگیری از برداشت بی رویه معادن شن و ماسه در اطراف ولشت با مسئولان مکاتبات بسیاری از سوی انجمن های زیست محیطی انجام گرفت اما با وجود وعده های بسیار،هنوز هیچ اقدامی برای نجات ولشت از این چالش مرگ بار صورت نگرفته است.

طاهرنژاد یکی دیگر از فعالان زیست محیطی در این باره می گوید: عمق رانش از نقطه صفر جاده تهران در پایین دست تا تاج این دریاچه ۸۰۰ متر بوده، در حالی که عمق دریاچه ۳۵ متر است.این فعال زیست محیطی با اشاره به این که حفظ و نگهداری «ولشت» در دستان لایه‌های ضعیف و ظریف آهکی خاک اطراف آن است تصریح کرد: متاسفانه این لایه ها نیز بر اثر ارتعاشات ناشی از برداشت‌های بی‌رویه کارگاه شن و ماسه در پایین دست دریاچه و در کنار آن وقوع سیلاب‌های فصلی، با تهدید جدی رو به رو شده اند.

این که منطقه نوشهر و چالوس به تولید مصالح نیازمند است شکی در آن وجود ندارد اما نباید به محیط زیست و سلامت مردم آسیب وارد کند. در همین باره فرماندار چالوس با اذعان به این مطلب که تجربه تلخی از وجود آلودگی شرکت های شن و ماسه مرزن آباد و دشت کجور به داخل رودخانه چالوس وجود دارد ،می گوید : هر شرکت شن و ماسه ای که به سلامت محیط زیست و مردم آسیب وارد کند یا باید عملکرد آن اصلاح شود و یا به حالت تعطیل درآید.

زندی با اشاره به واقع شدن نوشهر ، چالوس ، کلاردشت و کجور در منطقه حفاظت شده البرز مرکزی گفت که برخی از معادن از گذشته ها مجوز داشتند و در حال فعالیت هستند . ما از طرفی به تولید مصالح برای ساخت و سازها نیاز داریم و باید از تولید حمایت کنیم و از طرفی هم باید مسایل زیست محیطی آنها رعایت شود تا از آلودگی رودخانه چالوس و سردآبرود جلوگیری شود . در جایی که بحث آلاینده مطرح باشد ؛ حامی جان و بهداشت و سلامت مردم هستم .

شبکه بهداشت و درمان چالوس ورود کند

فرماندار چالوس با اشاره به این که فعالیت معادن شن و ماسه نباید به محیط ‌زیست منطقه آسیبی وارد کند، خاطرنشان کرد:شبکه بهداشت و درمان نیز باید در بحث آلایندگی معادن منطقه ورود پیدا کرده و نظارت کارشناسی خود را اعلام کند، اگر خطری از سوی معادن شن و ماسه سلامتی مردم را تهدید کند؛همه معادن شن و ماسه منطقه را تعطیل می‌کنیم.

در همین حال حامد عبدالهی مدیرامورمنابع آب شهرستان های نوشهر، چالوس و کلاردشت نیز با هشداردرباره تخریب دریاچه ولشت گفته بود که این دریاچه بنا به دلایلی از جمله فعالیت کارگاه های تولیدی شن و ماسه درقسمت پایین دست آن مورد تهدید جدی قرارگرفته و با ادامه این روند احتمال آنکه این دریاچه در آینده نزدیک دچار ریزش و رانش شود، بسیار زیاد است بنابراین نباید اجازه داد تا این کارگاه فعالیتش را ادامه دهد درغیر این صورت برای این دریاچه تهدید آورخواهد بود.

در منطقه پل زغال مصالح ساختمانی مرغوب وجود ندارد

یزدان برسان معاون امور معادن و صنایع معدنی مازندران در این خصوص با اشاره به مصالح با کیفیت در دشت نظیر کجور می گوید: به دنبال این هستیم که مجتمع معادن را به جای پل زغال در آن نقطه راه اندازی کنیم زیرا در منطقه پل زغال مصالح مرغوب وجود ندارد و باید مواد افزودنی به مصالح افزوده شود و نیز مواد زاید حاصله را باید دپو کرده که برای تولید آجر و سفال می توان مورد استفاده قرار داد . اگر معادن بر اساس ضوابط زیست محیطی کار کنند ، از آنها حمایت می کنیم ؛ باید با قرار دادن تصفیه آب در کارخانه از آلودگی رودخانه جلوگیری شود .

عبدالهی رئیس امور آب شهرستان های نوشهر و چالوس نیز معتقد است: دریاچه ولشت دارای سه میلیون مترمکعب آب بوده که اگر پدیده لغزش اتفاق بیفتد ؛ فاجعه خواهد بود و مسئول عواقب حقوقی و قضایی عوامل غیر طبیعی از جمله ساخت و ساز و واگذاری معادن با چه کسی است ؟ لازم است که مشاور و کارشناس ذی صلاح در این زمینه تعیین شود .

خواجه کجوری بخشدار مرزن آباد نیز ازدغدغه مردم ۸ روستای اطراف دریاچه ولشت برای جلوگیری از فعالیت مجتمع معادن می گوید: مردم در بخشداری و فرمانداری برای این مسئله تجمع کردند و نگران هستند تا برداشت معادن نباید به دریاچه و نیز تاج دریاچه آسیب برساند .

فاخری عضو شورای اسلامی روستای سنارعلیا نیز نگران انقراض گونه های جانوری و گیاهی این منطقه است و می گوید : بحث استاندارد سازی معادن مطرح نیست بلکه نظر کارشناس باید بر اساس علمی و از مرجع رسمی باشد، البته ما با تولید و اشتغالزایی جوانان بومی در معدن مخالف نیستیم وبا توجه به اینکه از روستای سنار تا کلنو سطح وسیعی زیر کشت کشاورزی است ؛ باید مسایل زیست محیطی رعایت شود.

دریاچه «ولشت» که یکی از مقاصد مهم گردشگری طبیعت برای گردشگران داخلی و خارجی است این روزها حال و روز خوشی ندارد و خطر شکافتن و رانش دیواره کوهی در قسمت جلویی این دریاچه به لحاظ فعالیت دو کارگاه معدن شن و ماسه و برداشت از کوه‌های پایین دست در امتداد تاج این دریاچه را تهدید می‌کند و می‌تواند شبه سونامی فاجعه‌باری را برای چالوس و نوشهر رقم بزند.