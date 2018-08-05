به گزارش خبرنگار مهر، شهرام طهماسبی شامگاه شنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار استان، به پایین بودن سطح آموزش در مدارس اشاره کرد و افزود: تنها مقصر پایین بودن سطح آموزش در مدارس آموزشوپرورش نیست و باید به آموزشوپرورش فرصت بازسازی بدهیم.
وی اظهار کرد: خروجی آموزشوپرورش و حتی دانشگاه مهارت لازم را ندارند و پایین بودن مهارت در حوزه آموزش به حدی است که این افراد توان مراقبت از خود هم ندارد.
رئیس سازمان برنامهوبودجه استان زنجان تأکید کرد: باید به آموزشوپرورش برای هدف بهبود اوضاع کمک کرد و اگر آموزشوپرورش درست شود همه امور درست میشود.
طهماسبی گفت: متأسفانه کیفیت آموزش فوقالعاده پایین است و برای خروج از این وضعیت باید کاری کرد.
وی بر لزوم تفاوت قائل شدن بین خروجی آموزشوپرورش با سایر تولیدات اشاره کرد و گفت: سرانهای به آموزشوپرورش پرداخت نمیشود، تا وقتی دیدگاه فعلی به مقوله آموزش وجود داشته باشد نباید انتظار بهبود تولیدات آموزشوپرورش را داشت.
