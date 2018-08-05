۱۴ مرداد ۱۳۹۷، ۹:۵۷

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان زنجان:

کیفیت آموزش در مدارس فوق‌العاده پایین است

زنجان-رئیس سازمان برنامه و بودجه استان زنجان گفت: متأسفانه کیفیت آموزش فوق‌العاده پایین است و برای خروج از این وضعیت باید برنامه ریزی جامع کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام طهماسبی شامگاه شنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار استان، به پایین بودن سطح آموزش در مدارس اشاره کرد و افزود: تنها مقصر پایین بودن سطح آموزش در مدارس آموزش‌وپرورش نیست و باید به آموزش‌وپرورش فرصت بازسازی بدهیم.

وی اظهار کرد: خروجی آموزش‌وپرورش و حتی دانشگاه مهارت لازم را ندارند  و پایین بودن مهارت در حوزه آموزش به حدی است که این افراد توان مراقبت از خود هم ندارد.

رئیس سازمان برنامه‌وبودجه استان زنجان تأکید کرد: باید به آموزش‌وپرورش  برای هدف بهبود اوضاع کمک کرد و اگر آموزش‌وپرورش درست شود همه امور درست می‌شود. 

طهماسبی گفت: متأسفانه کیفیت آموزش فوق‌العاده پایین است و برای خروج از این وضعیت باید کاری کرد.

وی بر لزوم تفاوت قائل شدن بین خروجی آموزش‌وپرورش با سایر تولیدات اشاره کرد و گفت: سرانه‌ای به آموزش‌وپرورش پرداخت نمی‌شود، تا وقتی دیدگاه فعلی به مقوله آموزش وجود داشته باشد نباید انتظار بهبود تولیدات آموزش‌وپرورش را داشت.

