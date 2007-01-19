توقف رشد تلفات ناشی از تصادفات رانندگی در 9 ماهه اخیر

به گزارش خبرنگار مهر ، فرمانده نیروی انتظامی عصر روز گذشته در "پنجمین جشنواره تقدیر از برترین های پژوهش ناجا" سرتیپ پاسدار اسماعیل احمدی مقدم اعلام کرد: با وجود اینکه امسال ناجا افزایش بودجه 5/10 درصدی که پایین تر از نرخ تورم است و کاهش 10 هزار نیرو نسبت به پارسال داشته اما توانسته به افزایشی 30 درصدی در انجام مأموریت های محوله دست یابد.

سردار اسماعیل احمدی مقدم یادآور شد: بودجه پژوهشی امسال ناجا یک درصد از کل بودجه تملک - دارایی (3 میلیارد تومان) بود که امیدواریم این میزان در بودجه سال آتی بین 50 تا 100 درصد افزایش داشته باشد .

فرمانده ناجا تصریح کرد: کشف های صورت گرفته در تمامی حوزه ها از 20 تا 60 درصد افزایش ، ارتکاب جرایم مهمه 10 درصد کاهش و احساس امنیت اجتماعی نسبت به سال گذشته 5 درصد ارتقا داشته است .

وی با بیان اینکه شورای راهبردی نیروی انتظامی در عالی ترین سطح ها توانسته تاثیر مناسبی بر عملکرد نیروها بگذارد ، گفت : در حوزه تلفن 197(بازرسی مردمی نیروی انتظامی) 27 درصد تماس ها با موضوع تقدیر بوده که این میزان رضایت نسبت به گذشته رشدی 5/2 برابری دارد.

درد ادامه این برنامه ، با حضور وزیر کشور ، فرمانده ناجا و سردار قصری ، رئیس سازمان مطالعات و تحقیقات ناجا و همچنین حجت الاسلام رحمانی ، نماینده ولی فقیه در ناجا ، از 25 پژوهشگر برتر نیروی انتظامی با اهدا لوح و هدیه هایی تقدیر شد .

هیئت داوران بخش تألیف از میان 5 کاندید نهایی ؛ کتاب « آدم‌ربایی، گمشدگان و گروگانگیری » به عنوان رتبه پنجم ، کتاب « جنایت های سازمان ‌یافته فراملی » را به عنوان رتبه چهارم ، کتاب « ژئوپولتیک مواد مخدر » به عنوان رتبه سوم ، کتاب « پلیس و پزشکی قانونی » به عنوان رتبه دوم و کتاب « هزار نکته کارآگاهی » را به عنوان تألیف برتر(رتبه نخست) سال 1385 معرفی کردند .

هیئت داوران بخش ترجمه نیز از میان 5 کاندیدای نهایی ؛ ترجمه کتاب « اصول و روش‌ های تهیه نقشه » به عنوان رتبه پنجم ، ترجمه کتاب «برنامه‌ریزی برای پیشگیری از جرم» به عنوان رتبه چهارم ، ترجمه کتاب « رهبری اصول اخلاقی و امور پلیسی» به عنوان رتبه سوم ، ترجمه کتاب « تحقیقات جنایی » به عنوان رتبه دوم و ترجمه کتاب « پلیس در اجتماع » را به عنوان ترجمه برتر(رتبه نخست ) سال 1385 معرفی کردند .

همچنین هیئت داوران پایان‌نامه‌های دانشجویی مقطع کارشناسی ارشد؛ از میان 5 کاندید نهایی ، پایان نامه « عوامل مؤثر در توانمندی‌سازی افسران ستاد ناجا » از دانشگاه تربیت مدرس به عنوان رتبه پنجم ، پایان‌نامه « علل رفتارهای تخریبی تماشاگران فوتبال و نقش مدیریت نتظامی در پیشگیری و کنترل آن » به عنوان رتبه چهارم، پایان‌نامه « تأثیر رفتار پلیس بر جلب اعتماد جوانان پسر دبیرستانی » به عنوان رتبه سوم، پایان‌نامه « پیشگیری جرم از طریق برنامه‌ریزی کاربری زمین های شهری » به عنوان رتبه دوم و پایان‌نامه « بررسی ویژگی ‌های اجتماعی و اقتصادی زنان خیابانی در شهر تهران » را به عنوان پایان ‌نامه برتر(رتبه نخست ) سال 1385 معرفی کردند .

هیئت داوران بخش ابتکارها و نوآوری در طرح‌های سازمانی هم طرح « شناسایی و معرفی شهروند نمونه در راستای مشارکت عمومی » را به عنوان طرح رتبه پنجم ، طرح « ارزیابی آسیب ‌پذیری لرزه‌ ای ساختمان‌ های نیروی انتظامی » رتبه چهارم ، طرح « سامانه جدید اجرائیات » به عنوان رتبه سوم، طرح « کارگاه آموزشی کاربرد قانونی سلاح » به عنوان رتبه دوم و طرح « سیستم پلیس هوشمند ، گشت‌های هدفمند » را به عنوان طرح برتر(رتبه نخست ) سال 1385 معرفی کردند .



در ادامه هیئت داوران بخش ابتکارها و نوآوری در دستگاه های سازمانی ، طرح « شستشوی موتورهای جت » به عنوان رتبه پنجم ، طرح « ساخت آنتی هیومن » به عنوان رتبه چهارم ، طرح « تعیین شماره چشم » به عنوان رتبه سوم ،

طرح « تعیین نوع سلاح با استفاده از بررسی گلوله جنایی مکشوفه » به عنوان رتبه دوم و طرح « مخزن شلیک گلوله » را به عنوان طرح برتر(رتبه نخست ) سال 1385 معرفی کردند .

هیئت داوران بخش نشریات علمی سازمان نیزنشریه « دو ماهنامه تخصصی و آموزشی کارگاه » به عنوان رتبه پنجم ، نشریه « دو ماهنامه علمی - تخصصی پلیس راهور » به عنوان رتبه چهارم ، نشریه «فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی » به عنوان رتبه سوم ، نشریه « فصلنامه دانش انتظامی » به عنوان رتبه دوم و نشریه « پژوهش و اندیشه » را به عنوان نشریه برتر(رتبه نخست ) سال 1385 انتخاب کردند .

هیئت داوران بخش تحقیق و پژوهش که مقرر شده بود به دلیل اهمیت تدبیر عالی سازمانی و استقرار سریع‌ رده‌ های تحقیقاتی کاربردی از میان مسئولان این رده ‌ها انتخاب شوند ، با رعایت شاخص کلی نقش و تاثیر فردی در شکل ‌گیری دفاتر تحقیقات کاربردی در سال 1385 به ترتیب ؛ سرهنگ 2 اکبر وروایی ، مسئول دفتر پژوهش‌های عقیدتی سیاسی ناجا به عنوان رتبه پنجم ، سرهنگ بارانی ، مسئول دفتر تحقیقات معاونت حقوقی و امور مجلس به عنوان رتبه چهارم ، سرهنگ سیدرضا طباطبایی ، مسئول دفتر تحقیقات کاربردی راهور به عنوان رده سوم ، سرهنگ زین‌العابدین عابدینی ، مسئول دفتر کاربردی پلیس آگاهی به عنوان رتبه دوم و سرهنگ محمود شوقی ، مسئول دفتر تحقیقات کاربردی آماده و پشتیبانی را به عنوان تلاش ‌گر برتر رتبه نخست سال 1385 انتخاب گردید.

به گزارش مهر ، این برنامه با بیش از 30/2 ساعت تاخیر شروع شد.

همچنین در میان 25 برگزیده "پنجمین جشنواره تقدیر از برترین های پژوهش ناجا" ، سردار سرتیپ دوم پاسدار سید اصغر جعفری ، رئیس پلیس آگاهی ناجا با دریافت 3 لوح به دلیل حمایت سازمانی از پژوهشگران ، بیشترین تقدیر را میان رده فرمانده هان ناجا داشت.