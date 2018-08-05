نظارت جدی بر شهریه مدارس غیرانتفاعی زنجان صورت گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر فغفوری شامگاه شنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار در استان زنجان، افزود: بر اساس دستورالعمل ابلاغی هرگونه تغییر در قیمت اقلام کالا و خدمات، مدارس و مهدکودک‌ها تا سقف ۱۰ درصد پس از تأیید در کارگروه تنظیم بازار قابل اجرا می‌شود.

وی اظهار کرد: اگر درخواست افزایش برای این خدمات وجود دارد باید در کمیته‌های زیرمجموعه بررسی و بعد از تأیید در این کارگروه اجرایی شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: قیمت‌های سال گذشته در شهریه مدارس غیرانتفاعی باید احصا شود.

فغفوری با بیان اینکه نظارت جدی و کارشناسی در خصوص نرخ شهریه مدارس غیرانتفاعی در استان زنجان صورت بگیرد، تأکید کرد: بر اساس سطح‌بندی انجام‌شده در شاخص‌های تعریف‌شده برای مدارس، در مورد شهریه تصمیم‌گیری شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان افزود: قیمت‌گذاری‌ها با قانون خاص خود انجام شود و به‌طور مثال قیمت‌گذاری در اصناف در کمیته نظارت استان‌ها انجام می‌شود.

فغفوری ابراز کرد: در حال حاضر قانون جدیدی ابلاغ‌شده که دلیل آن شرایط خاص کشور است که تنها مرجع تعیین قیمت کالا و خدمات کارگروه تنظیم بازار خواهد بود.