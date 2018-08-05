ضارب و عامل اصلی درگیری میدان دانش ایلام دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ امیر همتی امروز در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر گفت: شامگاه روز پنجشنبه ۲ جوان با اسلحه ساچمه زنی در میدان دانش شهر ایلام با هم درگیر می شوند و براثر آن ۲ نفر زخمی و بلافاصله به بیمارستان منتقل می شوند.

وی افزود: پس از این درگیری، بلافاصله دستگیری ضارب یا ضاربان احتمالی در دستور کار پلیس قرار گرفت.

رئیس پلیس امنیت عمومی انتظامی استان ایلام خاطرنشان کرد: با تحقیقات گسترده و استفاده از شگردهای پلیسی، ضارب اصلی این درگیری در همان ساعت های اولیه درگیری دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

سرهنگ همتی در پایان با بیان اینکه نیروی انتظامی با کسانی که بخواهند امنیت و آرامش مردم را به مخاطره بیاندازد برابر قانون برخورد قاطع خواهد کرد، گفت: هم استانی های عزیز در صورت مواجهه با این گونه موارد ، بلافاصله از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.