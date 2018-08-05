آغاز رقابت کمانداران قمی در لیگ تیراندازی با کمان کشور

احمد فتحی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: رقابتهای لیگ تیراندازی با کمان کشور از روز گذشته در تهران آغاز شد و کمانداران تیمهای مختلف در دو بخش مردان و زنان رقابت خود را در قسمت ریکرو و بخش کامپوند برگزار کردند.
وی افزود: تیم تیراندازی با کمان استان قم نیز که پس از مدتها در این رقابتها حضور پیدا کرده بر اساس برنامه هفته نخست، در بخش کامپوند برابر تیم مدعی قهرمانی کمانداران پایتخت به میدان رفت و نتیجه را واگذار کرد.
سرپرست تیم هیئت تیراندازی با کمان قم گفت: در این مسابقه تیم هیئت تیراندازی با کمان قم با نتیجه ۴ بر یک مقابل تیم کمانداران پایتخت مغلوب شد و مهدی عزیزی، اسماعیل علی نژاد، رضا مصباحی، هادی محمدی چاهکی و احمد فهیمی کمانداران تیم قم در این مسابقه بودند.
فتحی بیان داشت: حضور تیم هیئت تیراندازی با کمان قم در این رقابتها یک تجربه ارزشمند برای کمانداران قمی به شمار میرود و تلاش ما بر این است که در آینده نزدیک بتوانیم جوانان و نوجوانان علاقمندی را به سمت این رشته جذب کنیم.
وی عنوان کرد: مسابقات لیگ تیراندازی با کمان به صورت هفتگی و با فاصله زمانی مشخص در تهران برگزار میشود و تیمها در ۴ بخش ریکرو مردان، ریکرو زنان، کامپوند مردان و کامپوند زنان با هم رقابت میکنند که قم تنها در کامپوند مردان در این رقابتها شرکت کرده است.
