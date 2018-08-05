به گزارش خبرنگار مهر، مریم آذرشب صبح یکشنبه در نشست با مشاوران فرمانداری‌ها، سازمان‌های مردم نهاد و تسهیل‌گران طرح تاب‌آوری اجتماعی اظهار داشت: تلاش‌های خوبی برای اجرای باکیفیت طرح تاب آوری اجتماعی در سطح استان صورت گرفته است.

وی خواستار تلاش تسهیلگران در اجرای طرح تاب‌آوری اجتماعی برای افزایش مشارکت مردم در این طرح شد و ادامه داد: فرمانداری‌ها همکاری و مشارکت بیشتری با سازمان‌های مردم نهاد در اجرای طرح تاب آوری اجتماعی داشته باشند.

سرپرست دفتر امور بانوان و خانواده استانداری بوشهر با تاکید بر استفاده از همه ظرفیت‌ها برای مشارکت هرچه بیشتر مردم در این طرح اضافه کرد: حضور حداکثری مردم محله‌ها در جلسات از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

وی با تاکید بر همکاری و همراهی فرمانداری‌ها با تسهیل‌گران خاطرنشان کرد: با دستیابی و تدوین یک نقشه راه فاز اصلی اجرای طرح تاب آوری اجتماعی که عملیاتی کردن نقشه و پایش مستمر است، آغاز خواهد شد.

آذرشب با بیان اینکه مردم در محلاتی که در این طرح حضور داشته‌اند باید نتایج آن را مشاهده کنند، افزود: برای تحقق نقشه راهی که قرار است در اجرای طرح تاب آوری اجتماعی تهیه شود باید خودمان به آن باور داشته باشیم.

وی با بیان اینکه شرایط اقلیمی استان بوشهر موجب طولانی شدن زمان اجرای طرح می شود، گفت: این طرح باید تا پایان شهریور خاتمه یابد ولی با این شرایط تا پایان آبان‌ها برای استان بوشهر وقت گرفتیم.