پیگیری قضائی برای متخلفان حوزه منابع آبی در گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دادگستری گلستان، حجت الاسلام سید رضا سیدحسینی در بازدید از منطقه چهارباغ گرگان اظهار کرد: برای صیانت از حقوق عامه و حفظ سرمایه‌های ملی برای متخلفان بهره برداری غیرمجاز از آب چشمه‌های چهارباغ گرگان تشکیل پرونده قضایی تشکیل می شود.

وی افزود: بازدید های میدانی نشان می دهد برخی افراد در روستای چهارباغ گرگان و مناطق بالادست، چشمه‌ها را با منبع‌های بتونی پلمپ و آب را به ویلاهای غیرمجاز لوله کشی کرده اند.

سید حسینی در ادامه افزود: هرگونه بهره برداری شخصی از منابع آبی بدون دریافت مجوز، جرم است و با متخلفان برخورد قضایی می شود.

به گفته دادستان گرگان، منبع های بتونی ساخته شده بر روی این چشمه ها به زودی تخریب می شود.