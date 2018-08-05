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۱۴ مرداد ۱۳۹۷، ۱۴:۰۴

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان گرگان:

پیگیری قضائی برای متخلفان حوزه منابع آبی در گلستان

پیگیری قضائی برای متخلفان حوزه منابع آبی در گلستان

گرگان- دادستان عمومی و انقلاب شهرستان گرگان گفت: برای متخلفان بهره برداری غیر مجاز از منابع آبی، پرونده قضائی تشکیل می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دادگستری گلستان، حجت الاسلام سید رضا سیدحسینی در بازدید از منطقه چهارباغ گرگان اظهار کرد: برای صیانت از حقوق عامه و حفظ سرمایه‌های ملی  برای متخلفان بهره برداری غیرمجاز از آب چشمه‌های چهارباغ گرگان تشکیل پرونده قضایی تشکیل می شود.

وی افزود: بازدید های میدانی نشان می دهد برخی افراد در روستای چهارباغ گرگان و مناطق بالادست، چشمه‌ها را با منبع‌های بتونی پلمپ و آب را به ویلاهای غیرمجاز لوله کشی کرده اند.

سید حسینی در ادامه افزود: هرگونه بهره برداری شخصی از منابع آبی بدون دریافت مجوز، جرم است و با متخلفان برخورد قضایی می شود.

به گفته دادستان گرگان، منبع های بتونی ساخته شده بر روی این چشمه ها به زودی تخریب می شود.

کد مطلب 4365927

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