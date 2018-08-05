به گزارش خبرنگار مهر، حمیده ماحوزی صبح یکشنبه در نشست با خبرنگاران اظهار داشت: خبرنگاران رسالت سنگین آگاهی رسانی را در جامعه دارند و با آگاهی از پر مخاطره بودن این حرفه سخت را پذیرفته اند.

وی با بیان اینکه روشنگری، آگاهی رسانی و صداقت در بیان از جمله رسالت‌های خبرنگاران است، افزود: در عصر فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات جامعه ما نیازمند بیان برخی مسائل و مشکلات در جامعه توسط رسانه‌ها است.

اخلاق مداری در رسانه‌های استان

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر گفت: در استان بوشهر بواسطه وجود اخلاق مداری در رسانه‌ها، تنش بسیار کمی را شاهد بوده‌ایم.

وی تصریح کرد: امروز اطلاعات در فضای مجازی توسط افرادی که در این حوزه حرفه‌ای نیستند در گردش است و این موضوع کار خبرنگار را سخت‌تر می کند.

ماحوزی با بیان اینکه مدیریت فضای مجازی بر عهده وزارت ارشاد گذاشته شده است، خاطرنشان کرد: از شهریور ماه سال جاری قانون مدیریت فضای مجازی به استان ها نیز ابلاغ خواهد شد که نیازمند کمک اهالی رسانه در این راستا هستیم.

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص توزیع آگهی‌ها به روزنامه‌ها و هفته‌نامه‌ها، تصریح کرد: تلاش شد توزیع آگهی‌ها به رسانه‌های چاپی بصورت عادلانه، سیستمی و بدون در نظر گرفتن جناح سیاسی باشد.

ارائه آگهی به رسانه‌های مجازی

وی با اشاره به اینکه قانون رسانه‌های مجازی در حال تنظیم است و به زودی ابلاغ خواهد شد، عنوان کرد: در این قانون شرایط جدیدی مانند بیمه و آگهی‌ها به رسانه‌های مجازی اضافه خواهد شد.

ماحوزی در خصوص پرونده های قضایی رسانه‌ها گفت: در حال مذاکره برای راه‌اندازی دادگاه ویژه رسانه در استان هستیم و تاکید شده است که قضات اطلاعات کافی در خصوص قوانین و مقررات رسانه داشته باشند.

ساخت خانه هنر در همه شهرستان‌ها

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار کرد: اکنون استان بوشهر دارای ۱۴ سالن پلاتو است که تعداد زیادی از این سالن‌ها در دولت تدبیر و امید راه‌اندازی شده است.

وی از آغاز بکار ساخت شش نگارخانه در استان بوشهر خبر داد و گفت: همچنین ساخت خانه هنر در تمامی شهرستان‌ها به فرمانداران پیشنهاد شده است.